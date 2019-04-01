Представлены защищенные смартфоны DOOGEE S90, S40 и N10

Китайские разработчики представили на российском рынке потрясающие смартфоны: стильную премиум-модель 4в1 DOOGEE S90, неубиваемый бюджетный DOOGEE S40 и дерзкий DOOGEE N10. Модель DOOGEE S90 – флагман линейки китайского производителя ударопрочных смартфонов, готовых противостоять всем вызовам внешней среды, комплектуется четырьмя специальными модулями, которые расширяют функционал аппарата до немыслимых границ.

Легким движением руки смартфон превращается в камеру ночного видения, платформу для видеоигр, коротковолновый передатчик или же прирастает дополнительным аккумулятором емкостью 5000mAh.

Зато DOOGEE S40 из тех устройств, что в воде не тонут и в огне не горят. Более того, производители обещают, что бюджетный смартфон способен выдерживать давление 100 бар со стороны воды температурой 80 градусов. С таким аппаратом не страшно даже заглянуть в русскую баню.