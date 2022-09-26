Представленная упрощенная ТВ-приставка Google Chromecast

Компания Google пополнила ассортимент ТВ-приставок упрощенной версией Chromecast с Google TV (HD). От выпущенной ранее оригинальной модели новинка отличается поддержкой разрешения 1080p. Её цена составляет 30 долларов.

Новинка характеризуется интерфейсом HDMI, разъемом USB Type-C, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 5, 1,5 ГБ оперативной памяти и неназванной однокристальной системой (предположительно речь идет о 12-нанометровой 4-ядерной Amlogic S805X2 с аппаратной поддержкой кодека AV1), поддержкой таких сервисов, как Netflix, Disney+, YouTube, Apple TV+, HBO Max и других, облачного игрового сервиса Stadia, трансляцией совместимых приложений для Android и iOS, а также вкладок браузера Chrome. Помимо самой приставки в комплект поставки вошел пульт дистанционного управления.