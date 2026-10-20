Представлено два моющих пылесоса Dreame H16 FoamWash и G14

Компания Dreame пополнила ассортимент моющих пылесосов на российском рынке двумя новинками — H16 FoamWash и G14. Ключевая особенность H16 FoamWash заключается в возможности точечного нанесения специального пенящегося состава, устраняющего запахи органического происхождения. Кроме того, устройство самостоятельно настраивает режимы работы, проникает в пространство под низкой мебелью и промывает валик на базовой станции. Модель G14 представлена как универсальное решение для повседневной сухой и влажной обработки твердых поверхностей. Она подойдет тем, кто предпочитает поддерживать чистоту полов с помощью одного прибора: убирать крошки в кухонной зоне, устранять мокрые следы от обуви в прихожей и мыть полы в комнатах. Аппарат одновременно всасывает сухой сор и жидкость и моет покрытие, тем самым уменьшая количество этапов уборки. Мощность всасывания достигает 23 000 Па, что позволяет справляться с типичными загрязнениями, а валик, вращающийся со скоростью до 480 оборотов в минуту, непрерывно омывается чистой водой.

Чтобы качественно очищать участки вдоль плинтусов, около мебели и под ней, G14 получил насадку с трехсторонней очисткой — спереди и по бокам. Корпус складывается на 180°, благодаря чему в горизонтальном положении высота устройства равна 9,9 см, что облегчает доступ под низкую мебель. Гибкий скребок с зубцами снимает с валика волосы и шерсть, снижая необходимость ручного ухода после уборки.