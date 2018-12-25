Представлено коллекционное издание Huawei Mate 20 Pro Commemorative Edition

Несколько дней назад компания Huawei объявила о том, что в этом году ей удалось продать смартфонов на 200 млн долларов. Чтобы отпраздновать свои успехи, компания представила специальное издание флагманского смартфона Huawei Mate 20 Pro Commemorative Edition, которое оснащается 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти. Также было представлено издание Huawei Nova 4 Commemorative Edition с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Обе модели отличаются от стандартных изданий гравировкой 200 Million Huawei Mobile 2018 на задней панели. Продажи коллекционных изданий стартуют 1 января.