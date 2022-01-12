Представлено новый смартфон Meizu mBlu 10

Meizu анонсировала свой последний смартфон из серии mBlu. Новое устройство получило название mBlu 10 и представляет собой доступный бюджетный телефон.

Meizu mBlu 10 оснащен 6,62-дюймовым ЖК-экраном с разрешением HD+ 1600×720 с частотой обновления 60Гц. Он имеет каплевидный вырез для 8-мегапиксельной камеры. На задней панели у него есть панель из закаленного стекла с тройной камерой, которая включает в себя 48-мегапиксельный основной датчик Samsung S5KGM2, 2-мегапиксельную макро-камеру и 2-мегапиксельный вспомогательный объектив.

Смартфон питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч, который поддерживает обычную зарядку мощностью 10 Вт. Он работает на процессоре UNISOC T310, основанный на 12-нм техпроцессе. Он весит 201 грамм и имеет толщину 9,3 мм. Другие функции включают разъем для наушников 3,5 мм, Bluetooth 4.2, ик-датчик дистанционного управления, поддержку расширяемой памяти до 256 ГБ и работу под управлением операционной системы flyme 9 на базе Android 11.