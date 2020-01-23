Предстоящий смартфон от Realme бьет рекорд AnTuTu

Грядущий флагман от Realme на базе Snapdragon 865 прошел тестирование на AnTuTu и установил рекорд производителя.

Таинственное устройство под названием «realme RMX2071», сумело достичь результата 574 985, что является самым высоким показателем, когда-либо достигнутым устройством этого бренда. Ранее, Realme X2 Pro набрал 467 653 на AnTuTu - это более чем 20% -ный скачок в общей производительности. По слухам, этот смартфон будет выпущен как Realme X50 Pro. Новый флагман Realme RMX2071 будет официально представлен в рамках выставки MWC 2020 в феврале этого года.