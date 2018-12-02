Предварительные планы Microsoft на следующий год

В 2018 году компания Microsoft проявила себя как-то довольно пассивно. Но, как заявляет достаточно авторитетный инсайдер Брэд Сэмс, это лишь затишье перед самой настоящей бурей, которая ждет нас уже в следующем году. В список самых ожидаемых мобильных устройств 2019 года можно добавить и складной «планшетофон» Andromeda от Microsoft.

Это сгибающееся устройство с двумя экранами и поддержкой LTE. Компактный гаджет Surface-класса, который способен менять свой размер. В разложенном виде он будет выглядеть как планшет, в сложенном — это обычный смартфон-моноблок.

Так же ожидается выход нескольких новый устройствах: игровой консоли Xbox One, ноутбуках Surface с процессорами AMD вместо Intel, переработанную Surface Studio и непосредственный конкурент iPad Pro 12.9 с портом зарядки USB-C и закругленными углами.