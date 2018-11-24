Предварительный обзор ASTRO C40 TR. Контроллер для профессионалов

2018-11-24, Автор - Влад Волошин; Продукт - ASTRO C40 TR; [110]
Для большинства геймеров стандартного геймпада от PlayStation 4 будет предостаточно — он довольно удобный, практичный и клавиши нажимаются очень даже хорошо. Однако, если вы немного потренируетесь стрелять и отправитесь в шутеры, то заметите проблему — прыгать и стрелять у вас просто не получится. Нужно ведь держать два стика пальцами и еще тянуться до курка, а клавиша прыжка обычно назначена на кружок или крестик. То есть, физически это сделать невозможно, а профессионалы частенько используют такую тактику боя. Чтобы вам было удобнее стрелять и воевать с врагами, был придуман контроллер ASTRO C40 TR. Это профессиональный инструмент для игры в шутеры, который стоит почти как сама приставка и обладает целым рядом функций, которые вам может и не нужны. Однако, если вы решили стать профи, то без этого продукта вам не обойтись — слишком уж круто все реализовано. Собственно, давайте смотреть.

Дизайн корпуса

Внешне устройство выглядит довольно интересно. Разработчики решили взять некоторые особенности контроллера от Xbox и немного от PS4, чтобы получить что-то среднее. У ASTRO C40 TR более широкий корпус, что позволяет удобнее хватать руками продукт и активно сражаться с разного рода врагами в сети. На лицевой стороне все клавиши остались на своих местах — в левой части у нас крестовина, чуть ниже левый стик, а в правой части расположены клавиши действий и правый стик. В этом плане ничего нового, даже сенсорную панель и клавишу PS оставили на своих местах, хотя и немного переделали. А вот на тыльной стороне продукта у нас расположено два лепестка, позволяющие во время движения прыгать или использовать какие-то иные действия. Это не новое решение, но реализовали они его довольно неплохо. Думаю, сражаться с такими дополнительными клавишами будет довольно приятно.

Преимущество лепестков

Дело в том, что во время игры 90% времени ваши мизинцы и безымянные пальцы ничего не делают, они просто лежат на задней части корпуса контроллера и все. Теперь у вас под этими пальцами будет лепесток, на который можно назначить какую-то клавишу. Например, на правый обычно ставят прыжок. Получается, вы можете бежать, целится, стрелять и одновременно прыгать. Возможность отличная и позволяет получить преимущество над врагом в некоторых шутерах. Можно и другие возможности туда настроить, чтобы бросать гранаты мгновенно или что-то в таком духе. Возможностей очень много на самом деле.

Настройка ПО

Громадным преимуществом продукта является фирменный софт, который позволяет настраивать некоторые параметры контроллера. Например, на стандартном геймпаде для стрельбы нужно полностью зажать курок, что требует определенного времени. Здесь вы можете настроить амплитуду нажатия и стрельба будет активироваться буквально с небольшого нажатия на курок. Подобных настроек у продукта очень много, вы можете подобрать что-то подходящее под свой стиль игры. Правда, для этого нужно иметь компьютер на Windows, иначе настроить геймпад никак не получится — у приставки такой функции нет.

Итог

Стоимость ASTRO C40 TR составляет 199 долларов. Это практически стоимость приставки и очень большие деньги. На текущий момент стандартный контроллер для PS4 можно купить долларов за 40. Однако, у стандартного решения нет софта и гибкой настройки под пользователя, плюс нет лепестков для разных действий. Если вы опытный геймер и понимаете, что вам этот геймпад даст преимущество, то обязательно воспользуйтесь его возможностями. Если нет, то платить столько денег не стоит. Можно взять пять стандартных геймпадов и не переживать.


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