Предварительный обзор ASUS Cerberus Fortus. Мышка с изюминкой

2018-03-11, Автор - Влад Волошин; Продукт - ASUS Cerberus Fortus; [96]
Игровая периферия — достаточно интересная тема, про которую можно говорить долго, насыщенно и интересно. Но не сегодня. Сегодня мы расскажем о новой мышке ASUS Cerberus Fortus, которая вышла в продажу и сразу поразила пользователей своими фишками. Вообще, сейчас многие говорят, что, мол, мышка должна позволять передавать действия на курсор и не более того. Я с этим полностью не согласен, ведь мышки перестали быть просто устройствами вода уже достаточно давно, теперь все стараются делать крутые девайсы для своих фанатов, удивлять и поражать. Если производитель не может поразить пользователя, то он пойдет к другому бренду и купит мышку или клавиатуру там. Собственно, релиз ASUS Cerberus Fortus демонстрирует то, что ASUS умеет делать круто, интересно и необычно. Теперь давайте посмотрим что же здесь такого интересного нам производитель анонсировал. Да и про стоимость поговорим тоже.

Дизайн корпуса

Мышка компании выполнена в фирменном стиле — черный корпус симметричный формы, обтекаемый, отлично ложится под руку. Выполнен корпус из приятного на ощупь пластика, смотрится достаточно привлекательно, плюс даже если вы играете в очень активные игры и ваши ладони потеют от напряжения, устройство будет крепко сидеть под пальцами. Это большой плюс для тех, кто много играет в игры и старается побеждать. Под ладонью у нас имеется логотип компании, он подсвечивается и смотрится достаточно стильно, плюс в темноте можно радоваться своему приобретению. На боковой панели имеется прорезиненная вставка, чтобы вы могли более цепко держать своего грызуна, а колесо вмонтировано в корпус, тоже светится и не дребезжит при любом телодвижении. В плане внешнего вида продукт не удивил, но качество и фирменные черты все перекрывают.

Характеристики

Переключателями здесь выступают Omron на 50 миллионов нажатий, этого с головой достаточно для того, чтобы вы спокойно работали с мышкой и не думали о том, что когда-то там мышка перестанет клацать так, как делала это в начале. Мышка оборудована оптическим сенсором, его никто не называет, но это не так важно, у него чувствительность DPI меняется с 500 до 4000, это позволяет геймеру максимально комфортно ля себя настроить все параметры и играть с удовольствием. Конечно же, здесь есть RGB подсветка, без нее сейчас ничего уже не выпускают, но больших панелей с подсветкой здесь нет, так что назвать подсветку главной фишкой новинки я не могу.

Фишка

Нижняя часть корпуса мышки выполнена из магниевого сплава. По словам разработчиков, это позволит мышке более четко скользить по вашей игровой поверхности, плюс это придает мышке прочности. Помимо этого, на нижней части мыши имеются ножки тефлоновые, они идеально подходят для скольжения по коврикам и пластиковым игровым панелям. Не могу сказать, что мышка как-то иначе стала себя показывать в играх, в сравнении с другими моделями, но это интересная особенность и она привлекает внимание, а это очень важно на современном рынке.

Итог

Стоимость продукта составляет 59 долларов. Это весьма дорого, но стоит понимать, что вы платите за качество и бренд. Внутри установлено крутое железо, которое, без всякого сомнения, позволит играть и наслаждаться происходящим на дисплее. Помимо этого, мышка светится ярко и красочно, у нее достаточно неплохая фишка с основанием из сплава, плюс это известный бренд. Не скажу, что это прямо лучшая мышка на рынке, но она явно относиться к одним из лучших. Да и 59 долларов это цена пред-топового сегмента, большинство конкурентов продаются по аналогичной стоимости.


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