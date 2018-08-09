Предварительный обзор ASUS Designo MZ27AQL. Стильное решение

2018-08-09, Автор - Влад Волошин; Продукт - ASUS Designo MZ27AQL; [101]
Стоит отметить, что далеко не всем пользователям нужны крутые мониторы с невероятной графикой. Большинству нужен лишь красивый вариант для рабочего стола с диагональю дюймов 27, который может показывать картинку и привлекать внимание одним своим внешним видом. Именно таким девайсом является ASUS Designo MZ27AQL — стильный и простенький в характеристиках вариант. В нем нет ничего удивительного или геймерского, однако многие пользователи захотят себе именно этот продукт на рабочий стол. Все дело в исключительной красоте и наличии отдельной фирменной колонки, которая идет в комплекте и позволяет вам спокойно слушать музыку или сериалы смотреть без покупки дополнительной акустики. Сегодня мы рассмотрим все преимущества и недостатки данного решения, ведь многих явно интересует, почему монитор такой популярный в сети. На то есть очень веские причины.

Дизайн

важнейшей составляющей успеха этого монитора является дизайн корпуса, так что мы решили начать именно с него. На фронтальной панели продукта расположен сам дисплей, сверху, справа и слева имеется небольшая рамка черного цвета, ее практически не видно. В нижней части дисплея расположена серебристая рамка логотипом компании ASUS, в правой части на нижней грани имеются клавиши для управления экранным меню. Толщина монитора порадует абсолютно любого пользователя, это очень и очень тонкое решение, хотя никакой практической пользы в этом нет. От того, что монитор тоньше, вам ни холодно, ни жарко. Ножка довольно тонкая и изящная, хотя вроде как позволяет продукту стоять на столу устойчиво. Подставка имеет овальную форму и сверху она плоская, так что можно туда поставить фигурку какую-то или смартфон положить. Там же, сзади на подставке, имеется небольшая петля, куда можно просунуть кабели и красиво все организовать.

Характеристики

Диагональ дисплея здесь составляет 27 дюймов, это довольно классический вариант, который позволяет с комфортом смотреть фильмы или работать с документами. Удивительно, но разработчики решили не ставить сюда FullHD дисплей и порадовали разрешением 2560 на 1440 точек. Плотность пикселей очень приятная, вы можете без труда и нагрузки на глаза читать документы или текст из интернета. Матрица построена по технологии IPS с широкими углами обзора и приятной цветопередачей, контраст на уровне 1000:1. В плане характеристик все достаточно

Бонусы

Весьма удивительно, но разработчики почему-то заморочились со звуком на этом мониторе. Вообще это довольно странное явление, что в столь тонкие мониторы с дизайнерскими решениями ставят колонки. Встроенная колонка на 6 Вт работает в паре с внешним сабвуфером с 2.1-канальным звуком. Мощность саба достигает 5 Вт, то есть вместе получается довольно громкая система, для просмотра фильмов или сериалов в небольшом помещении хватит с головой. Порадовало наличие технологии Blue Light Filter, которая позволяет существенно уменьшать количество синего света.

Итог

Пока что разработчики не называют стоимости продукта, но есть мнение, что монитор доступным никак не будет. Все дело в том, что 2К матрица и наличие внешнего саба как бы намекают на то, что монитор создавали для ценителей комфорта и простоты, а такие обычно готовы выкладывать лишние деньги за то, чтобы не морочить себе голову с разнообразными покупками колонок и прочих аксессуаров. Не сказать, что монитор прямо лучший из лучших, но на него явно найдутся покупатели из числа казуальных пользователей, ценящих стильный дизайн и компактные размеры устройства.

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