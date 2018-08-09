Предварительный обзор ASUS Designo MZ27AQL. Стильное решение

Стоит отметить, что далеко не всем пользователям нужны крутые мониторы с невероятной графикой. Большинству нужен лишь красивый вариант для рабочего стола с диагональю дюймов 27, который может показывать картинку и привлекать внимание одним своим внешним видом. Именно таким девайсом является ASUS Designo MZ27AQL — стильный и простенький в характеристиках вариант. В нем нет ничего удивительного или геймерского, однако многие пользователи захотят себе именно этот продукт на рабочий стол. Все дело в исключительной красоте и наличии отдельной фирменной колонки, которая идет в комплекте и позволяет вам спокойно слушать музыку или сериалы смотреть без покупки дополнительной акустики. Сегодня мы рассмотрим все преимущества и недостатки данного решения, ведь многих явно интересует, почему монитор такой популярный в сети. На то есть очень веские причины.

Дизайн

важнейшей составляющей успеха этого монитора является дизайн корпуса, так что мы решили начать именно с него. На фронтальной панели продукта расположен сам дисплей, сверху, справа и слева имеется небольшая рамка черного цвета, ее практически не видно. В нижней части дисплея расположена серебристая рамка логотипом компании ASUS, в правой части на нижней грани имеются клавиши для управления экранным меню. Толщина монитора порадует абсолютно любого пользователя, это очень и очень тонкое решение, хотя никакой практической пользы в этом нет. От того, что монитор тоньше, вам ни холодно, ни жарко. Ножка довольно тонкая и изящная, хотя вроде как позволяет продукту стоять на столу устойчиво. Подставка имеет овальную форму и сверху она плоская, так что можно туда поставить фигурку какую-то или смартфон положить. Там же, сзади на подставке, имеется небольшая петля, куда можно просунуть кабели и красиво все организовать.

Характеристики

Диагональ дисплея здесь составляет 27 дюймов, это довольно классический вариант, который позволяет с комфортом смотреть фильмы или работать с документами. Удивительно, но разработчики решили не ставить сюда FullHD дисплей и порадовали разрешением 2560 на 1440 точек. Плотность пикселей очень приятная, вы можете без труда и нагрузки на глаза читать документы или текст из интернета. Матрица построена по технологии IPS с широкими углами обзора и приятной цветопередачей, контраст на уровне 1000:1. В плане характеристик все достаточно

Бонусы

Итог

Весьма удивительно, но разработчики почему-то заморочились со звуком на этом мониторе. Вообще это довольно странное явление, что в столь тонкие мониторы с дизайнерскими решениями ставят колонки. Встроенная колонка на 6 Вт работает в паре с внешним сабвуфером с 2.1-канальным звуком. Мощность саба достигает 5 Вт, то есть вместе получается довольно громкая система, для просмотра фильмов или сериалов в небольшом помещении хватит с головой. Порадовало наличие технологии Blue Light Filter, которая позволяет существенно уменьшать количество синего света.Пока что разработчики не называют стоимости продукта, но есть мнение, что монитор доступным никак не будет. Все дело в том, что 2К матрица и наличие внешнего саба как бы намекают на то, что монитор создавали для ценителей комфорта и простоты, а такие обычно готовы выкладывать лишние деньги за то, чтобы не морочить себе голову с разнообразными покупками колонок и прочих аксессуаров. Не сказать, что монитор прямо лучший из лучших, но на него явно найдутся покупатели из числа казуальных пользователей, ценящих стильный дизайн и компактные размеры устройства.