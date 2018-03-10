Предварительный обзор ASUS HC102. Очень стильная штука

Виртуальная реальность постепенно покоряет пользователей — еще года три назад никто не думал даже о том, чтобы покупать себе домой шлем, смотреть какой-то контент и радоваться качеству картинки. Но, время идет, технологии развиваются и появляются устройства вроде ASUS HC102. Это очень стильная новинка, которая мне лично понравилась своим дизайном. Конечно, выбирать такого рода устройства стоит исключительно по характеристикам, но нужно понимать, что когда технологии остановились в развитии, то выбирать стоит самое крутое из того, что есть. По моему скромному мнению, данный шлем подходит больше всего для тех, кто хочет привлекательное и интересное решение для повседневного использования. Сегодня я расскажу обо всех особенностях продукта, чтобы вы понимали, за что отдаете свои деньги и почему это того стоит. Хотя, конечно, к VR еще нужно привыкнуть, сразу картинка выбивает из колеи.

Характеристики

В основе шлема лежат два дисплея диагональ 2,89 дюйма. Оба они оптимизированы под работу с глазами пользователя на предельно близком расстоянии. Так, разрешение каждого дисплея составляет 1440 на 1440 точек, частота обновления составляет 90 Гц, а угол обзора для каждого глаза составляет 105 градусов. Эти характеристики считаются эталонными и даже врачи из Германии провели исследования, после которых стало понятно, что такой дисплей не приносит вреда вашим глазам даже после длительного использования. Это самое главное, ведь некоторые дорогие варианты с более низким разрешением экрана выглядят слишком грустно, глаза в них начинают уставать и все в таком духе. Здесь при расстоянии от глаза до дисплея в 13 миллиметров, никакой усталости или дискомфорта вы испытывать не будете. Это первый момент, который меня порадовал — в плане характеристик все шикарно.

Второстепенные моменты тоже оказались весьма интересными. Для подключения периферии и соединения с источником сигнала у вас будет HDMI 2.0, USB 3.0, Bluetooth, плюс есть возможность подключить наушники по 3,5-мм разъему. Весит шлем всего 400 грамм, разработчик уверяет, что вы можете буквально за десять минут подключить устройство и настроить его для полноценной работы. Учитывая, что ранее нужно было прямо танцевать с бубном вокруг компьютера, здесь, возможно, процесс действительно упростили и теперь продуктом можно будет пользоваться без особых знаний и умений.

Дизайн корпуса

Главное, за что мне понравилась эта модель, это дизайн корпуса. Конечно, повторюсь, выбирать продукт стоит исключительно исходя из возможностей и характеристик, но здесь с этим и так хорошо, почему бы не порадоваться крутому внешнему виду? На лицевой панели у нас расположена неровная поверхность черного цвета с глянцевым покрытием, выглядит достаточно интересно и привлекательно. Имеются большие и мягкие подкладки под голову и шею, чтобы вы могли пользоваться девайсом с максимальным комфортом. Плюс, имеются красивые надписи на корпусе, что хоть и мелочь, но очень приятно.

Итог

Стоимость шлема ASUS Windows Mixed Reality HC102 составляет 429 долларов. Это достаточно дорогое устройство, но, в целом, конкуренты стоят примерно тех же денег, так что говорить о дороговизне как-то не хочется. Достаточно привлекательно выглядит, характеристики отменные, плюс производитель абсолютно во всех своих нишах показывает отличный уровень качества. Если вы хотите крутое устройство, которое вас точно будет радовать, то обязательно посмотрите на этот шлем, у него есть все, что нужно, дабы покорить сердце геймера или гика.