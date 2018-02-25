Предварительный обзор ASUS ROG Gladius II Origin. Новое поколение

2018-02-25, Автор - Влад Волошин; Продукт - ASUS ROG Gladius II Origin; [139]
Игровая периферия давно перестала быть чем-то необычным - мы привыкли к массе вариантов подсветки, дорогим переключателям и прочим моментам, которые могут заинтересовать покупателя. Буквально каждая вторая мышка получает RGB подсветку, у кого-то стоит сразу два сенсора и все в таком духе. Однако, производители стараются сделать свое устройство уникальным и работают над этим достаточно активно. Теперь вот компания ASUS показала второе поколение своей игровой мышки и все задаются вопросом - в чем фишка? Почему ASUS ROG Gladius II Origin лучше предыдущей модели и стоит ли отдавать свои средства за устройство, которое внешне даже похоже на оригинальную модель? Сегодня я постараюсь ответить на все эти вопросы и обязательно разобраться в том, стоит ли мышка 99 долларов. Да, именно столько просят за грызуна популярной компании и это достаточно дорого для рынка периферии.

Характеристики

К сожалению, производитель не называет сенсор, установленный в данную мышку. Указано лишь то, что максимальная чувствительность составляет 12000 DPI, что, конечно, очень круто, но ничего не говорит о самом сенсоре. Если бы это был какой-то крутой AVAGO, то компания уже заявила бы об этом. Соответственно, есть мнение, что сюда поставили более простой сенсор и просто не хотят сейчас об этом говорить. Переключатели здесь Omron новой ревизии, это достаточно надежные свичи, которые проработают до 50 миллионов нажатий. Для мышки это громадный ресурс, позволяющий вообще не переживать о том, что ваша мышка рано или поздно перестанет работать. Помимо этого, заявлено ускорение в 50г и частота опроса в 1000 Гц. В принципе, рассказать больше о характеристиках можно, если получить детальную информацию, но ее нет даже на официальном сайте. Да и зачем нам знать что-то еще, основные характеристики мы уже выяснили.

Дизайн корпуса

Не могу сказать, что мышка кардинально отличается от предыдущей модели. Есть ощущение, что оригинальная мышка просто не получила некоторых деталей, вот и все. Мышка выполнена в черном цвете, из дорогих материалов. Верхняя панель матовая, она удобно боится под руку и ощущения от использования устройства просто шикарные, под большой палец у нас есть небольшая резиновая панель для удобства хвата. Там же расположены три дополнительные клавиши. На правой грани никаких элементов управления нет, мышка предназначена исключительно для правшей.

Бонусы

Главной фишкой устройства является поддержка технологии Aura RGB - вы подключаете мышку к компьютеру и если у вас есть другие устройства этой линейки, например клавиатура или монитор, то получается синхронная подсветка и все эффекты тоже синхронизируются. Это выглядит красиво, особенно если еще внутри компьютера видеокарту и материнскую плату поставить, тогда вообще шикарный внешний вид получается. С другой стороны, стоит понимать, что помимо этой подсветки и клавиши для понижения DPI на левой грани, никаких ярких фишек здесь больше нет.

Итог

Стоимость мышки составляет 99 долларов и для большинства пользователей это слишком большие траты, дабы назвать их адекватными. С другой стороны, нужно понимать, что это флагманская модель игровой мышки от компании, которая сейчас является одним из лидеров на рынке периферии. То есть, продукт никак не мог быть доступным каждому. Стоит ли отдавать больше денег за новую модель, у которой только Аура появилась и дополнительная клавиша? Это уже выбор пользователя и зависит только от вкуса и размера кошелька. Но, новинка оказалась не такой интересной, как мне хотелось бы.


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