Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG17AHPE. Портативный монитор

Дизайн корпуса

Сегодня мы поговорим о весьма необычно продукте, который явно не будет пользоваться невероятной популярностью на рынке, но точно найдет своего покупателя. Речь идет о портативном мониторе, который весит чуть больше килограмма и позволяет получить картинку с ноутбука или смартфона в любой точке мира на большой диагонали.

Характеристики

Собственно, внешний вид устройства нам сильно понравился своим минимализмом — производитель отказался от различных ненужных декоративных элементов и показал очень лаконичное устройство. На лицевой панели монитора расположен, собственно, сам дисплей, слева, справа и сверху от него расположена рамка серого цвета, она довольно тонкая и почти незаметная. Снизу расположена чуть более толстая рамка серебристого цвета с логотипом компании. На тыльной стороне продукта нет абсолютно ничего интересного, ведь это хоть и портативное устройство, но все же монитор — у мониторов задняя панель всегда скучная. Здесь разве что подставка расположена, которая играет роль чехла и в нужный момент ее можно выгнуть, чтобы поставить монитор на ровную поверхность. Довольно удобно, ведь вам не нужно носить отдельную подставку с собой, все уже есть в корпусе продукта.

Особенности

Начнем с того, что диагональ данного дисплея составляет 17,3 дюйма при разрешении 1920 на 1080 точек — это довольно качественный продукт, который позволит получать картинку на большом дисплее. Стоит отметить, что плотность пикселей даже при Full HD разрешении достаточно высокая и проблем с изображением у вас не возникнет. Производитель специально не стал делать 4К-дисплей, так как это сделало бы гаджет более дорогим, плюс далеко не каждый смартфон вытянет такое разрешение. Время отклика у монитора составляет 3 мс, плюс имеется технология Adaptive-sync, которая обеспечивает пользователя частотой обновления вплоть до 240 Гц. Это самый шустрый монитор на рынке портативных устройств, так что пользователь и правда получает максимально плавную картинку. Хотя, конечно, ни один современный смартфон не сможет выдать столько кадров в секунду.

Итог

Монитор оборудовали своей собственной батареей емкостью 7800 мАч, чего продукту хватает ровно на 3,5 часа автономной работы. Это полезно на тот случай, если вы планируете подключать смартфон к монитору и хотите смотреть на нем фильмы или играть в игры. Однако вы также можете подключить монитор к ноутбуку по порту USB Type-C, тогда монитор будет работать от заряда батареи ноутбука и проживет без зарядки чуть дольше. Конечно, вы также можете использовать портативные батареи для подзарядки продукта в дороге, чтобы получить более длительный срок автономной работы. Кроме того, производитель заявляет о достаточно высоком качестве цветопередачи — пользователь получает 1000:1 контрастность, 100% охват цветовой палитры sRGB и широкие углы обзора. То есть, это весьма качественный монитор, просто он представлен в формате портативного решения.

Пока что информации о стоимости продукта или приблизительных сроках продажи у нас нет, так как производитель их не называет. Однако нужно понимать, что это уникальное устройство, у которого просто нет аналогов на рынке, плюс сам по себе портативный монитор создается для не очень широкой аудитории пользователей. Исходя из этого можно смело полагать, что стоимость продукта будет довольно высокой, ведь это явно не массовое устройство с доступными характеристиками. Если вам очень нужен такой вот портативный монитор, то стоит подождать его в продаже.