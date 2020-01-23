Предварительный обзор ASUS ROG Theta Electret. Для заядлых геймеров

2020-01-23, Автор - Влад Волошин; Продукт - ASUS ROG Theta Electret; [114]
Давненько мы не рассказывали вам о современных игровых гарнитурах. Причина тому одна — на рынке просто уже столько игровых гарнитур самых разных форматов и моделей, что пользователь банально все видел и его уже ничем не удивишь. Однако в ASUS все еще пытаются работать в этом направлении, чтобы пользователь мог играть с комфортом и радостью.

Дизайн корпуса

Дизайнеры гарнитуры ASUS ROG Theta Electret роили обойтись без привычных нам ярких цветов, различных декоративных элементов и прочих ненужных вещей — устройстов выглядит очень стильно благодаря строгому внешнему виду. Оголовье получило довольно простую форму с выдавленным названием игровой линейки на верхней грани, тогда как внутри можно увидеть мягкий материал, позволяющий играть с комфортом и удовольствием. От оголовья к чашам идёт стальная дуга, которая нужна для регулирования высоты посадки — если у вас большая голова, то нужно передвигать наушники вниз, если маленькая — использовать самое базовое положение. С внешней стороны чаши окрашены в темно-серебристый цвет, там же красуется логотип игровой линейки ROG, который является единственным декоративным элементом. Амбушюры же выполнены из экологической кожи и смотрятся максимально привлекательно.

Характеристики

Нужно понимать, что производитель создавал гарнитуру для того, чтобы порадовать геймеров, которые проводят в играх много свободного времени и хотят наслаждаться этим процессом на полную. Именно благодаря этому ASUS ROG Theta Electret может похвастаться довольно высоким качеством звука — здесь отлично проработаны высокие, низкие и средние частоты, плюс присутствует позиционирование в пространстве. Это действительно отличный бонус — в шутерах, например, пользователь будет понимать, где находится его противник, даже если он его не видит перед собой. Основой устройства служат 45-миллиметровые излучатели, а производитель сообщает, что они выдают звуки в частотном диапазоне 20 Гц до 40 кГц. Хотя, конечно, человеческое ухо все равно не слышит ничего свыше 20 кГц, но это говорит нам о высоком качестве излучателей. Для игровых задач их хватит с головой.

Особенности

Производитель заявил, что поставил перед собой цель создать универсальную игровую гарнитуру, так что здесь используется стандартный 3,5-мм разъем для подключения. Благодаря этому вы можете использовать гарнитуру как с компьютером, так и со смартфоном, планшетом или игровой консолью. Это очень удобно, если у вас в доме сразу несколько игровых устройств и вам не хочется для каждого гаджета покупать отдельную периферию. Также производитель потратил немало средств и времени на создание качественного микрофона — он отлично передает ваш голос товарищам по команде во время игры. Да, это далеко не идеальный микрофон, но среди элементов игровых гарнитур он явно занимает ведущую позицию. И, конечно же, нас порадовали мягкие амбушюры, которые прилегают к уху, обволакивают его и не дают пользователю уставать во время длительных игровых сессий.

Итог

К сожалению, пока что у нас нет информации о стоимости или приблизительной дате релиза этой гарнитуры, но мы смеем предположить, что продукт будет более-менее доступным. Дело в том, что здесь нет подсветки, которая обычно сильно повышает стоимость продукта, а значит это просто хорошая гарнитура, которая будет продаваться в среднем сегменте. Отличный вариант для тех, кто не горит желанием переплачивать за ненужную подсветку. Будем надеяться, что стоимость для отечественного рынка будет приемлемой.

Комментарии и отзывы ASUS ROG Theta Electret
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