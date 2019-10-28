Предварительный обзор ASUS TUF Gaming VG249Q. Недорогой игровой монитор

В последнее время многие производители делают большой упор на 4К-мониторах, которые уже стали более-менее доступными и позволяют вам получить качественную картинку за вполне разумные деньги. Но есть и мониторы, которые еще доступнее, при этом дают отличное качество и позволяют играть в шутеры на ультра-настройках графики. О них и поговорим.
Дизайн корпуса
Дизайнеры монитора ASUS TUF Gaming VG249Q решили не отходить от классического внешнего вида корпуса и представили достаточно стильное решение, хотя и без лишних элементов декора. На фронтальной стороне устройства расположен дисплей с минимальными рамками справа, слева и сверху. Снизу имеется пластиковая вставка чуть большей толщины, на которой расположен логотип компании и клавиши настройки монитора с индикаторами. На тыльной стороне элементов декора нет вообще — там расположена панель для подключения монитора к системе, плюс есть крепление для ножки. Сама ножка достаточно большая и прочная, она переходит в тоскую подставку. Благодаря продвинутой ножке и креплению монитор можно легко и удобно поворачивать в нужную вам сторону, наклонять, прокручивать и так далее. Вариантов наклона достаточно много и если вы хотите поставить устройство так, как вам хочется, то проблем не возникнет.
Характеристики
С характеристиками у ASUS TUF Gaming VG249Q тоже все достаточно просто, но претензии нет совершенно. Монитор может похвастаться диагональю в 24 дюйма, о чем вы можете догадаться из названия, хотя на самом дете точная диагональ составляет 23,8 дюйма. Но, округлять на рынке мониторов не является чем-то удивительным, так что придираться не будем. Разрешение при этом составляет 1920 на 1080 точек, что вполне нормально для такой диагонали — ставить 4К-матрицу в столь компактный экран просто нет смысла. Сам же дисплей построен на основе IPS-матрицы, так что углы обзора, яркость и прочие моменты у него на довольно высоком уровне. Особенно понравилась цветопередача — цвета яркие, насыщенные, приятные. Производитель явно хотел порадовать тех, кто хочет себе крутой игровой монитор на все случаи жизни. Да и дополнительные характеристики устройства выглядят достаточно привлекательно.
Особенности
Это игровой монитор, так что производитель решил, что нужно сделать его настоящей мечтой геймера. Ради этого устройство оборудовали частотой обновления в 144 Гц, то есть в шутерах или каких-то других соревновательных играх вы получите максимально плавную картинку. Время отклика при этом составляет всего 1 мс, что тоже подходит для шутеров. Раньше IPS-матрицы считались плохим выбором для шутеров и состязательных проектов, а теперь они по характеристикам не уступают TN, хотя качество картинки у них явно выше. Также стоит отметить технологию GamePlus, которая встроена в монитор. Она включает прицел посреди экрана, таймер, частоту кадров и прочие мелкие бонусы, которые помогут вам во время игры. Проблема только в том, что не всеми функциями действительно удобно пользоваться, но это уже мелочи.