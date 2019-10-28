Предварительный обзор ASUS TUF Gaming VG249Q. Недорогой игровой монитор

2019-10-28, Автор - Влад Волошин; Продукт - ASUS TUF Gaming VG249Q; [99]
В последнее время многие производители делают большой упор на 4К-мониторах, которые уже стали более-менее доступными и позволяют вам получить качественную картинку за вполне разумные деньги. Но есть и мониторы, которые еще доступнее, при этом дают отличное качество и позволяют играть в шутеры на ультра-настройках графики. О них и поговорим.

Дизайн корпуса

Дизайнеры монитора ASUS TUF Gaming VG249Q решили не отходить от классического внешнего вида корпуса и представили достаточно стильное решение, хотя и без лишних элементов декора. На фронтальной стороне устройства расположен дисплей с минимальными рамками справа, слева и сверху. Снизу имеется пластиковая вставка чуть большей толщины, на которой расположен логотип компании и клавиши настройки монитора с индикаторами. На тыльной стороне элементов декора нет вообще — там расположена панель для подключения монитора к системе, плюс есть крепление для ножки. Сама ножка достаточно большая и прочная, она переходит в тоскую подставку. Благодаря продвинутой ножке и креплению монитор можно легко и удобно поворачивать в нужную вам сторону, наклонять, прокручивать и так далее. Вариантов наклона достаточно много и если вы хотите поставить устройство так, как вам хочется, то проблем не возникнет.

Характеристики

С характеристиками у ASUS TUF Gaming VG249Q тоже все достаточно просто, но претензии нет совершенно. Монитор может похвастаться диагональю в 24 дюйма, о чем вы можете догадаться из названия, хотя на самом дете точная диагональ составляет 23,8 дюйма. Но, округлять на рынке мониторов не является чем-то удивительным, так что придираться не будем. Разрешение при этом составляет 1920 на 1080 точек, что вполне нормально для такой диагонали — ставить 4К-матрицу в столь компактный экран просто нет смысла. Сам же дисплей построен на основе IPS-матрицы, так что углы обзора, яркость и прочие моменты у него на довольно высоком уровне. Особенно понравилась цветопередача — цвета яркие, насыщенные, приятные. Производитель явно хотел порадовать тех, кто хочет себе крутой игровой монитор на все случаи жизни. Да и дополнительные характеристики устройства выглядят достаточно привлекательно.

Особенности

Это игровой монитор, так что производитель решил, что нужно сделать его настоящей мечтой геймера. Ради этого устройство оборудовали частотой обновления в 144 Гц, то есть в шутерах или каких-то других соревновательных играх вы получите максимально плавную картинку. Время отклика при этом составляет всего 1 мс, что тоже подходит для шутеров. Раньше IPS-матрицы считались плохим выбором для шутеров и состязательных проектов, а теперь они по характеристикам не уступают TN, хотя качество картинки у них явно выше. Также стоит отметить технологию GamePlus, которая встроена в монитор. Она включает прицел посреди экрана, таймер, частоту кадров и прочие мелкие бонусы, которые помогут вам во время игры. Проблема только в том, что не всеми функциями действительно удобно пользоваться, но это уже мелочи.

Итог

На текущий момент производитель не называет стоимость продукта, так как, видимо, ожидает сначала получить обратный отклик от потенциальных покупателей. Пока что можно с уверенностью сказать, что устройство выглядит отлично, у него довольно хорошая начинка, чтобы вы с удовольствием могли играть, наслаждаться этим процессом и получать эмоции от побед в соревновательных играх. За такой монитор вполне можно отдать приличную сумму, если для вас частота обновления и скорость отклика играют важную роль.

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