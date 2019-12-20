Предварительный обзор ASUS ZenScreen MB16ACE. Компактный монитор

2019-12-20, Автор - Влад Волошин; Продукт - ASUS ZenScreen MB16ACE; [79]
На рынке довольно много интересных решений, которые выдают отличные характеристики и качество картинки, но при этом они являются довольно уникальными устройствами, которые сложно оценивать на фоне конкурентов. Ведь конкурентов практически нет. Итак, давайте смотреть, что мы нашли интересного в этот раз.

Дизайн корпуса

Стоит сказать, что производитель явно не планировал как-либо удивлять потенциального покупателя данного устройства, так как дизайн здесь довольно простенький. На фронтальной стороне монитора расположен дисплей с небольшой, но довольно заметной рамкой черного цвета. Снизу имеется серебристая панель с различными аппаратными элементами управления, которые неплохо вписываются в общий дизайн продукта. На тыльной стороне у нас располагается плоская панель черного цвета с тиснением логотипа. Довольно практичное решение со стороны разработчика, ведь такой материал будет гораздо меньше царапаться, трескаться или собирать отпечатки пальцев. Там же расположена декоративная подставка, позволяющая установить планшет на любую ровную поверхность. Удобно, что не нужно будет покупать чехол с подставкой, чтобы ставить планшет на стол и смотреть фильмы, например.

Характеристики

Данный монитор может похвастаться диагональю в 15,6 дюйма, то есть это достаточно большая диагональ, как для компактного и мобильного монитора, который можно будет брать в путешествия или просто на работу. Матрица при этом построена по технологии IPS с широкими углами обзора, довольно высокой яркостью и прочими преимуществами, которые нам уже знакомы по данной матрице. Разрешение при этом достигает 1920 на 1080 точек, что при данном разрешении очень неплохо. Да, если бы производитель показал такую же модель, но с 2К-разрешением или 4К, то было бы приятнее, но и стоимость монитора с более высоким разрешением тоже выше. Это же идеальный вариант, так как FullHD не требует от вашего ноутбука или смартфона высокую производительность. Это тоже стоит учитывать — не все устройства смогут выдать стабильную картинку в 4К. Тем не менее мы все еще ждем более продвинутый портативный монитор.

Особенности

Стоит отметить один достаточно важный момент — монитор оборудован портом USB Type-C, который отвечает и за передачу данных, и за подачу энергии на монитор. Это значит, что вы можете подключить монитор по данному порту к монитору или любому другому устройству по USB Type-C. Больше никаких дополнительных кабелей, подключения к сети электричества не нужно — планшет работает просто по одному кабелю. Это достаточно удобно, так как вам не нужно таскать с собой ворох кабелей. Кроме того, производитель заявил, что заявленное потребление энергии всего 8 Вт, что довольно мало для полноценного монитора. Если у источника сигнала будет хорошая батарея, то вы не заметите быстрой разрядки батареи. Также стоит отметить, что яркость у монитора всего 250 кд/м2, а контрастность 800:1. Это хуже, чем у стационарных мониторов, но все еще довольно неплохо.

Итог

На текущий момент производитель не сообщает информации о том, сколько будет монитор стоить и когда точно он попадет в продажу. Однако стоит понимать, что конкурентов на рынке не так уж много — производители со всего мира тоже делают свои портативные мониторы, но до релиза добираются единицы. Это значит, что если вы хотите получить действительно компактное решение для выполнения определенных задач или запуска игр, то стоит подождать, пока устройство попадет в продажу. Тогда можно будет говорить о конкурентах.

Комментарии и отзывы ASUS ZenScreen MB16ACE
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