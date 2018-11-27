Предварительный обзор Acer KG271Fbmiipx. Игровой монстр

Игровых мониторов в последнее время стало предельно много — производители показывают новые модели буквально каждую неделю. Для пользователя это отличная новость, ведь вы сможете приобрести крутой продукт за адекватные деньги. Конкуренция между брендами всегда играет на руку конечному покупателю. Нужно лишь разобраться в особенностях продукта, его преимуществах и недостатках. Например, в продажу поступил новый монитор под названием Acer KG271Fbmiipx, который выглядит очень привлекательно, у него есть масса преимуществ по сравнению с основными конкурентами, плюс стоимость у новинки вполне адекватная. Если вы давно хотели приобрести себе продукт для геймерских задач, то обязательно обратите внимание на эту новинку. А я сейчас расскажу более подробно об особенностях гаджета, чтобы каждый понимал, зачем это нужно и для каких именно целей. Универсальных мониторов, к сожалению, нет.

Характеристики

Производитель решил угодить тем геймерам, которые хотят получить от процесса максимум удовольствия в разрешении FullHD. Это нормально, что продукт не получил 4К разрешение — далеко не всем оно необходимо, особенно если у вас компьютер не позволяет работать в столь высоком разрешении. Диагональ при этом составляет 27 дюймов, так что плотность пикселей будет вполне комфортной для активных игр и рассматривания противника в прицеле. Матрица здесь TN, однако не стоит сразу же бросаться в комментарии с гневными отзывами. Современные дорогие TN матрицы отлично передают цвета и страдают лишь от выцветания картинки по вертикали, но если вы покупаете монитор для игр, то это не проблема — один раз настроили угол наклона и все. Угол обзора по горизонтали составляет 178 градусов, по вертикали 160. Ничего критически плохого в TN не вижу, тем более для игр.

Дизайн корпуса

Второстепенные характеристики зато очень даже порадовали. Во-первых, данная модель обладает частотой обновления кадров в 240 герц. То есть, если ваш компьютер сможет выдать 240 кадров в секунду в какой-то мультиплеерной игре, а с FullHD это вполне реально, то вы получите максимально плавную картинку и больше деталей, чем у потенциальных оппонентов. Это большой плюс, так как в киберспорт каждая мелочь имеет значение. Яркость монитора составляет 400 кд/м2, контраст на уровне 1000:1. Это идеальный набор характеристик для того, кто планирует играть в шутеры по сети. Да и не только в шутеры.В плане внешнего вида все довольно стандартно для Acer — на фронтальной панели рамки свели к минимуму, чтобы вы могли поставить несколько мониторов рядом и получить цельную картинку. Снизу имеется небольшая планка из пластика с клавишами управления и логотипом. На тыльной стороне имеются все порты для подключения периферии, там же подключается ножка. Она довольно прочная, хотя и выглядит более-менее компактной. Далее, ножка переходит в подставку V-образной формы. Монитор отлично стоит на рабочем стол, не шатается и не забирает место под подставку, это большой плюс.

Итог

На текущий момент момент можно сказать, что модель Acer KG271Fbmiipx является флагманской. Помимо этого, разработчик показал еще две модели с аналогичным дизайном и похожими характеристиками, но там частота опроса меньше. Стоимость продукции пока что официально не называется, но инсайдеры уверяют, что это будет доступное игровое решение. Будем надеяться на это, ведь характеристики здесь и правда крайне привлекательные. Особенно порадовала частота опроса и яркость — можно играть даже в солнечный день и не переживать о выцветании картинки.