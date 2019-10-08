Предварительный обзор Amazon Fire HD 10. Очень доступно

Дизайн корпуса

Сегодня мы поговорим о довольно необычном планшетном компьютере, который создан специально для фанатов доступных устройств. Планшет оборудован хорошим экраном, производительным процессором, стильным корпусом и прочими преимуществами, которые мы все с вами так любим. Конечно, есть у новинки и недостатки, но о них мы поговорим гораздо позже.

Характеристики

Планшет выполнен в достаточно скромном дизайне, который, правда, предполагает выбор одной из нескольких цветовых схем. Планшет представлен в черном, белом, голубом, зеленом и бордовом цветах, так что вы сами вольны выбрать то, что вам больше всего подходит. Лично мне понравился бордовый и елейный варианты — смотрится очень необычно, особенно если посмотреть на рынок современных планшетов. На фронтальной панели планшета расположен сам экран, вокруг него достаточно толстые рамки находятся, а в верхней части устройства расположена фронтальная камера. Ничего необычного во внешнем виде передней панели нет, но если вы хотите строгое устройство с удобным корпусом, то Amazon Fire HD 10 точно подойдет — держать его в руках очень легко и приятно. На тыльной стороне тоже ничего интересного нет, так как разработчик идет по пути красивого и простого дизайна.

Особенности

Производитель не уточняет точную модель процессора, но заявляет, что новинка стала более мощной по сравнению с тем, что было представлено некоторое время назад. У планшета теперь восемь вычислительных ядер в процессоре вместо четырех, что очень даже круто, плюс оперативная память представлена объемом в 2 гигабайта. Этого, конечно, очень мало и для полноценного использования устройства этого явно не хватит. Все же всего пара приложений смогут без труда загрузить данную оперативную память и дальше каждая страница в браузере будет перезагружать приложения в фоновом режиме. Информации о встроенном накопителе пока что нет, но производитель уверяет, что у вас будет возможность поставить карту памяти. Это говорит нам о том, что у планшета будет мало встроенного пространства и его нужно будет обязательно расширять за счет карты памяти. Не сказать, что это нас сильно удивило.

Итог

Производитель делает большую ставку на длительность автономной работы — планшет в режиме демонстрации видео может работать в течение 12 часов. Это довольно приличный период, за который можно посмотреть целый сезон сериала или пять фильмов. Для путешествий и повседневного использования этого явно будет предостаточно, а большего от планшета мы бы и не требовали. Все же это доступная модель, которую создавали с целью предоставить пользователю за небольшую сумму денег достойный планшет. Камера здесь достаточно простая, у экрана разрешение 1920 на 1200 точек, есть стереозвук Dolby Atmos Audio и прочие мелкие бонусы. В целом, за свои деньги преимуществ предостаточно, тем более если понимать, что гаджет работает на фирменных сервисах компании Amazon и продает тьму контента в очень удобной форме. Вам доступно буквально все, что только можно себе представить.Производитель заявил, что планшетный компьютер будут продавать за 150 долларов, то есть цена очень даже доступная. Взамен вы получаете продвинутый планшет с хорошим экраном, достаточно привлекательным дизайном корпуса, производительным железом и прочими бонусами. Да, вам нужно будет загружать контент, покупать фильмы или скачивать их из интернета, но это все равно доступное устройство — самый дешевый планшет Apple стоит в два раза дороже. Так что если вы всегда мечтали о данном планшетом компьютере, то самое врем отложить немного денег из кошелька и подождать, пока устройство отправят в продажу.