Предварительный обзор Amazon Fire HD 10. Очень доступно

Сегодня мы поговорим о довольно необычном планшетном компьютере, который создан специально для фанатов доступных устройств. Планшет оборудован хорошим экраном, производительным процессором, стильным корпусом и прочими преимуществами, которые мы все с вами так любим. Конечно, есть у новинки и недостатки, но о них мы поговорим гораздо позже.
Дизайн корпуса
Планшет выполнен в достаточно скромном дизайне, который, правда, предполагает выбор одной из нескольких цветовых схем. Планшет представлен в черном, белом, голубом, зеленом и бордовом цветах, так что вы сами вольны выбрать то, что вам больше всего подходит. Лично мне понравился бордовый и елейный варианты — смотрится очень необычно, особенно если посмотреть на рынок современных планшетов. На фронтальной панели планшета расположен сам экран, вокруг него достаточно толстые рамки находятся, а в верхней части устройства расположена фронтальная камера. Ничего необычного во внешнем виде передней панели нет, но если вы хотите строгое устройство с удобным корпусом, то Amazon Fire HD 10 точно подойдет — держать его в руках очень легко и приятно. На тыльной стороне тоже ничего интересного нет, так как разработчик идет по пути красивого и простого дизайна.
Характеристики
Производитель не уточняет точную модель процессора, но заявляет, что новинка стала более мощной по сравнению с тем, что было представлено некоторое время назад. У планшета теперь восемь вычислительных ядер в процессоре вместо четырех, что очень даже круто, плюс оперативная память представлена объемом в 2 гигабайта. Этого, конечно, очень мало и для полноценного использования устройства этого явно не хватит. Все же всего пара приложений смогут без труда загрузить данную оперативную память и дальше каждая страница в браузере будет перезагружать приложения в фоновом режиме. Информации о встроенном накопителе пока что нет, но производитель уверяет, что у вас будет возможность поставить карту памяти. Это говорит нам о том, что у планшета будет мало встроенного пространства и его нужно будет обязательно расширять за счет карты памяти. Не сказать, что это нас сильно удивило.
Особенности
Производитель делает большую ставку на длительность автономной работы — планшет в режиме демонстрации видео может работать в течение 12 часов. Это довольно приличный период, за который можно посмотреть целый сезон сериала или пять фильмов. Для путешествий и повседневного использования этого явно будет предостаточно, а большего от планшета мы бы и не требовали. Все же это доступная модель, которую создавали с целью предоставить пользователю за небольшую сумму денег достойный планшет. Камера здесь достаточно простая, у экрана разрешение 1920 на 1200 точек, есть стереозвук Dolby Atmos Audio и прочие мелкие бонусы. В целом, за свои деньги преимуществ предостаточно, тем более если понимать, что гаджет работает на фирменных сервисах компании Amazon и продает тьму контента в очень удобной форме. Вам доступно буквально все, что только можно себе представить.