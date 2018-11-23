Предварительный обзор Babahu X1. Новое поколение зубных щёток

2018-11-23, Автор - Влад Волошин; Продукт - Babahu X1; [76]
Некоторое время назад мы писали новость о том, что началась кампания по сбору средств на новую умную зубную щётку Babahu X1. Оказалось, что разработчику проекта удалось крайне быстро набрать необходимую сумму. Помимо этого, на текущий момент собранные средства уже превышают необходимую сумму в полтора раза. Видимо, пользователям тоже понравилась идея приобрести недорогую инновационную щетку, которая по всем параметрам побеждает обычные варианты. Мы все это время внимательно следили за новинкой и изучали ее функции, чтобы теперь рассказать вам все самое интересное. Собственно, для начала нужно понять, что это именно умная щётка, которая открывает перед пользователем массу новых возможностей. Некоторые из них кажутся чем-то нереальным и фантастическим, хотя на самом деле это уже готовый продукт и все, что вам обещают, вскоре уже можно будет попробовать.

Чистка

Начнем с того, что внутри установлен довольно мощный мотор, который в 12 раз мощнее того, что вы можете получить у обычных щеток. Это большой плюс, так как чем больше мощности, тем меньше времени вам нужно будет тратить на чистку своих зубов. В итоге разработчик сообщает, что для полной очистки требуется всего 20 секунд активной работы. Здесь стоит понимать, что берется общий средний показатель, но у каждого свои особенности зубов и лучше чистить их столько, сколько вам кажется комфортным и необходимым. В идеале вообще можно пойти к стоматологу и посоветоваться о длительности чистки, это касается не только данной щетки, но и вообще всех вариантов. Babahu X1 чистит в 6D все зубы под углом в 45 градусов, это наиболее подходящий угол для очистки. Со своей основной задачей продукт справляется отлично, вопрос лишь в том, что здесь еще интересного, чего нет у других продуктов на рынке.

Особенности

Начнем с того, что вы не соприкасаетесь со щеткой во время чистки зубов. То есть, вы держите щетку за основной блок, а щетка находится в полости рта. Вы можете отпустить блок и просто ждать, пока щетки сделают вашу улыбку белоснежной. Это большой плюс — не нужно держать щетку постоянно, можно в это время чем-то заниматься, пока Babahu X1 чистит вам зубы. Помимо этого, щетка благодаря своей форме чистит сразу все зубы. Обычные щетки требуют манипуляций и смены угла очистки, тогда как в данной ситуации вы просто берете щетку, устанавливаете ее себе на зубы и все, процесс пошел. Это невероятно удобно.

Мне лично еще очень понравилась функция звукового сигнала, который напоминает детям о том, что нужно чистить зубы. Подрастающее поколение частенько забывает о данном процессе, так как у детей чистка зубов еще не вошла в привычку. Хотя, некоторым взрослым данная функция тоже будет полезной. И, конечно же, очень круто, что Babahu X1 беспроводная и заряжается тоже без проводов. Вы просто берете устройство в руки и занимаетесь своими делами, потом устанавливаете продукт в док-станцию и там щетка будет заряжаться. Не нужно попадать в разъемы и целиться кабелем зарядки, это большой плюс.

Итог

Всегда радует, когда на рынке в общий доступ выходят подобные технологии. Это же прорыв на том рынке, где уже, казалось бы, все придумали и попробовали. Новая щетка выглядит крайне круто и стильно, она отлично справляется со своими задачами и предоставляет вам массу мелких преимуществ, которые все вместе складываются в одну общую картину. Именно за данным устройством будущее индустрии и мы очень рады, что продукт смог собрать средства для запуска кампании по производству. Если вы давно хотели себе что-то практичное и современное, то это ваш выбор.


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