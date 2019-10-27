Предварительный обзор Bang & Olufsen Beoplay H4. Наушники для гурманов

2019-10-27, Автор - Влад Волошин; Продукт - Bang & Olufsen Beoplay H4; [22]
Иногда на рынок выходят наушники для тех пользователей, которые хотят насладиться максимальным уровнем качества звука. И именно для них создают крутые устройства в стильном корпусе и с прочими бонусами, которые стоят приличных денег. Сегодня именно о таком устройстве мы и поговорим — оно выглядит максимально круто и дорого, да и стоит так же.

Дизайн корпуса

Наушники выглядят достаточно привлекательно и в фирменном стиле компании Bang & Olufsen. Оголовье выполнено из небольшой плоской пластины, которая с внешней стороны выполнена из кожи и смотрится достаточно дорого, а из внутренней стороны оформлена тканью. Стоит отметить, что оголовье довольно мягкое, хотя массивным его не назовешь, плюс ткань хороша тем, что она дышит и при соприкосновении с головой не вызывает дискомфорта. От оголовья идут дуги из металла, на которых закреплены чаши наушников. Это достаточно прочная конструкция, которая при этом весит не очень много и позволяет вам в течение длительного времени пользоваться устройством не переживая о поломках или каких-то прочих недоразумениях. Сами же чаши выполнены в довольно скромном стиле, на внешней их части указан логотип. Производитель решил, что стоит порадовать фанатов классическим строгим дизайном, и у него получилось.

Характеристики

Стоит сказать, что в плане современных технологий устройство довольно продвинутое и сразу видно, что производитель идет в ногу со временем. Например, для подключения наушников к зарядке или к какому-то устройству используется порт USB Type-C, который позволяет использовать скоростную зарядку, например. За звук отвечают 40-миллиметровые излучатели, которые выдают стандартные частоты от 20 до 20000 Гц. Стоит отметить, что это не недоработка производителя или что-то в таком духе, просто человеческое ухо действительно не может услышать частоты вне этого диапазона. У наушников достаточно хорошо проработаны все частоты — низы, средние и высокие. Это позволяет вам слушать как хип-хоп, так и инструментальную музыку, какие-то сложные треки и так далее. Наушники способны это все проработать и выдать в довольно высоком качестве, что крайне важно для фаната.

Особенности

Внутри наушников установлена батарея на 600 мАч, которая позволяет вам слушать музыку в течение достаточно длительного времени — 19 часов на одном заряде. При этом на полный заряд аккумулятора уходит всего 2,5 часа времени, что достаточно мало по современным меркам. Видимо, порт все же позволяет заряжать устройство максимально быстро. Также стоит отметить, что наушники поддерживают голосовые помощники Apple Siri или Google Assistant. Это позволяет владельцу устройства надиктовывать какие-то команды и получать информацию или запускать какие-то сценарии вроде запуска звонка, приема звонка и так далее. Вариантов использования очень много и они действительно упрощают жизнь, но стоит понимать, что на русском оба помощника «говорят» крайне плохо, я бы даже сказал не говорят вообще. Так что команды нужно давать на русском.

Итог

Нужно понимать, что наушники созданы специально для тех пользователей, которые очень хотят получать удовольствие от музыки высокого качества. Это те люди, которые покупают альбомы в высоком качестве, платят за хорошие наушники, плееры, кабели и усилители. Именно для них данная модель и была создана, так что цена соответствующая — 300 долларов. Достаточно дорого, конечно, и у многих смартфоны стоят дешевле, но этот продукт действительно стоит своих денег и после его приобретения вы не будете жалеть.

Комментарии и отзывы Bang & Olufsen Beoplay H4
Обзор карты памяти GOODRAM microSDXC 128...
Обзор карты памяти GOODRAM microSDXC 128На выставке IFA 2019 в Берлине одной из новинок стала карта памяти формата microSD от GOODRAM, оптимизиро...
Lenovo IdeaPad S540-14 ноутбук с процесс...
Lenovo IdeaPad S540-14 ноутбук с процессВ последние месяцы ноутбуки от AMD Ryzen Mobile приобретают все большую популярность благодаря хорошему с...
Ballistix Elite устанавливает новый реко...
Ballistix Elite устанавливает новый рекоНовый рекорд разгона DDR4 был установлен командой оверклокеров. Предыдущий рекорд принадлежит компании G....
Обзор Transcend ESD240C (TS240GESD240C)....
Обзор Transcend ESD240C (TS240GESD240C).Твердотельные диски имеют целый ряд преимуществ по сравнению с жесткими дисками. Это касается не только в...
ASRock представила материнские платы X29...
ASRock представила материнские платы X29 Компанией ASRock было ...
Какой смартфон выбрать: Samsung Galaxy N...
Какой смартфон выбрать: Samsung Galaxy NСмартфоны Samsung Galaxy Note10 и iPhone 11 Pro ...
Обзор плюсов и минусов Black Shark 2 8/1...
Обзор плюсов и минусов Black Shark 2 8/1Этим летом компания Xiaomi и её игровое подразделение Black Shark представили обновленный игровой смартфо...
Обзор Rombica Type-C Adapter M. Скоростн...
Обзор Rombica Type-C Adapter M. СкоростнСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Rombica, которая не перестает...


Обзор карты памяти GOODRAM microSDXC 128GB IRDM (IR-M3AA-1280R12)Обзор карты памяти GOODRAM microSDXC 128GB IRDM (IR-M3AA-1280R12)
Обзор Transcend ESD240C (TS240GESD240C). Быстрый внешний SSDОбзор Transcend ESD240C (TS240GESD240C). Быстрый внешний SSD
Обзор плюсов и минусов Black Shark 2 8/128GB. Самый доступный игровой смартфонОбзор плюсов и минусов Black Shark 2 8/128GB. Самый доступный игровой смартфон
Обзор Rombica Type-C Adapter M. Скоростной адаптер для смартфонаОбзор Rombica Type-C Adapter M. Скоростной адаптер для смартфона
Обзор Defender S1000. Недорогая портативная акустикаОбзор Defender S1000. Недорогая портативная акустика
Предварительный обзор Bang & Olufsen Beo...
Предварительный обзор Bang & Olufsen BeoИногда на рынок выходят наушники для тех пользователей, которые хотят насладиться максимальным уровнем ка...
Предварительный обзор Razer Tartarus Pro...
Предварительный обзор Razer Tartarus ProУ компании Razer есть довольно необычное и очень интересное устройство, которое позволяет играть с максим...
В России представили HONOR 9X. Бюджетный...
В России представили HONOR 9X. Бюджетный24 октября в Москве состоялась официальная презентация смартфона HONOR 9X. Он получил тройную камеру, бол...
Предварительный обзор iQOO Neo 855. Очен...
Предварительный обзор iQOO Neo 855. ОченСовременные производители смартфонов, особенно те, что могут похвастаться популярным названием, давно пер...
Dyson презентовала самую быструю сушилку...
Dyson презентовала самую быструю сушилку24 октября в Москве состоялась официальная презентация новой сушилки для рук Dyson Airblade 9kJ, которая ...
Обзор Xiaomi Mi 9 Lite 6/128GB. Плюсы и ...
Обзор Xiaomi Mi 9 Lite 6/128GB. Плюсы и 24 октября в Москве состоялась официальная презентация Xiaomi Mi 9 Lite. Смартфон получил AMOLED дисплей ...
Плюсы и минусы realme 5 64GB и realme 5 ...
Плюсы и минусы realme 5 64GB и realme 5 23 октября в Москве состоялась официальная презентация новых моделей от realme: 5 и 5 Pro. Обе новинки по...
Обзор 5 сезона PUBG. Новый Мирамар и бое...
Обзор 5 сезона PUBG. Новый Мирамар и боеФанатам пряток и выживания в суровом виртуальном мире сделали настоящий подарок — пятый сезон PUBG готов ...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 9 Lite. ...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 9 Lite. В крупных компаниях приняли хитрое решение — зачем выпускать кардинально новые устройства, если можно бра...
Обзор Lust from Beyond. Игра для соверше...
Обзор Lust from Beyond. Игра для совершеОчень часто ко мне в руки попадают игры, от которых хочется отказаться еще на момент загрузки. Но, так уж...
Предварительный обзор Meizu 16T. Флагман...
Предварительный обзор Meizu 16T. ФлагманДлительное время компания Meizu в буквальном смысле погибала на рынке смартфонов — плохие продажи, упор н...
«Лаборатория Касперского» будет бороться...
«Лаборатория Касперского» будет боротьсяБеспилотные летающие аппараты последнее время становятся все популярнее: только за последний год их прода...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor