Предварительный обзор Bang & Olufsen Beoplay H4. Наушники для гурманов

Дизайн корпуса

Иногда на рынок выходят наушники для тех пользователей, которые хотят насладиться максимальным уровнем качества звука. И именно для них создают крутые устройства в стильном корпусе и с прочими бонусами, которые стоят приличных денег. Сегодня именно о таком устройстве мы и поговорим — оно выглядит максимально круто и дорого, да и стоит так же.

Характеристики

Наушники выглядят достаточно привлекательно и в фирменном стиле компании Bang & Olufsen. Оголовье выполнено из небольшой плоской пластины, которая с внешней стороны выполнена из кожи и смотрится достаточно дорого, а из внутренней стороны оформлена тканью. Стоит отметить, что оголовье довольно мягкое, хотя массивным его не назовешь, плюс ткань хороша тем, что она дышит и при соприкосновении с головой не вызывает дискомфорта. От оголовья идут дуги из металла, на которых закреплены чаши наушников. Это достаточно прочная конструкция, которая при этом весит не очень много и позволяет вам в течение длительного времени пользоваться устройством не переживая о поломках или каких-то прочих недоразумениях. Сами же чаши выполнены в довольно скромном стиле, на внешней их части указан логотип. Производитель решил, что стоит порадовать фанатов классическим строгим дизайном, и у него получилось.

Особенности

Стоит сказать, что в плане современных технологий устройство довольно продвинутое и сразу видно, что производитель идет в ногу со временем. Например, для подключения наушников к зарядке или к какому-то устройству используется порт USB Type-C, который позволяет использовать скоростную зарядку, например. За звук отвечают 40-миллиметровые излучатели, которые выдают стандартные частоты от 20 до 20000 Гц. Стоит отметить, что это не недоработка производителя или что-то в таком духе, просто человеческое ухо действительно не может услышать частоты вне этого диапазона. У наушников достаточно хорошо проработаны все частоты — низы, средние и высокие. Это позволяет вам слушать как хип-хоп, так и инструментальную музыку, какие-то сложные треки и так далее. Наушники способны это все проработать и выдать в довольно высоком качестве, что крайне важно для фаната.

Итог

Внутри наушников установлена батарея на 600 мАч, которая позволяет вам слушать музыку в течение достаточно длительного времени — 19 часов на одном заряде. При этом на полный заряд аккумулятора уходит всего 2,5 часа времени, что достаточно мало по современным меркам. Видимо, порт все же позволяет заряжать устройство максимально быстро. Также стоит отметить, что наушники поддерживают голосовые помощники Apple Siri или Google Assistant. Это позволяет владельцу устройства надиктовывать какие-то команды и получать информацию или запускать какие-то сценарии вроде запуска звонка, приема звонка и так далее. Вариантов использования очень много и они действительно упрощают жизнь, но стоит понимать, что на русском оба помощника «говорят» крайне плохо, я бы даже сказал не говорят вообще. Так что команды нужно давать на русском.

Нужно понимать, что наушники созданы специально для тех пользователей, которые очень хотят получать удовольствие от музыки высокого качества. Это те люди, которые покупают альбомы в высоком качестве, платят за хорошие наушники, плееры, кабели и усилители. Именно для них данная модель и была создана, так что цена соответствующая — 300 долларов. Достаточно дорого, конечно, и у многих смартфоны стоят дешевле, но этот продукт действительно стоит своих денег и после его приобретения вы не будете жалеть.