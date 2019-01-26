Предварительный обзор BenQ CinePrime W2700. Проектор для дома

2019-01-26, Автор - Влад Волошин; Продукт - BenQ CinePrime W2700; [118]
В последнее время пользователи стали все чаще смотреть в сторону проекторов вместо телевизоров, так как у них больше возможностей и есть масса своих преимуществ. Например, проектор занимает куда меньше места — для него не нужно ставить отдельный стол и занимать часть стены, достаточно поставить устройство на журнальный столик. Помимо этого, обычного диагональ проекции у проектора заметно больше — вы можете получить отличное качество изображения на большой диагонали за вполне адекватные деньги. Сегодня речь пойдет о совершенно новом продукте под названием BenQ CinePrime W2700, который компания создала специально для тех, кто хочет в домашних условиях насладиться невероятным качеством изображения. Новинка выглядит максимально компактно, у нее есть все необходимые технологии и масса дополнительных бонусов. Итак, давайте смотреть ближе.

Характеристики

Начнем с того, что данная модель является первой в своем роде — это первый в мире DLP-проектор с разрешением изображения 4К. Да, теперь вы можете передавать картинку в наиболее высоком на текущий момент разрешении и наслаждаться невероятной плотностью картинки. Это существенно лучше, чем 1080р, особенно если вы будете запускать качественный контент. Кроме того, данная модель полностью поддерживает цветовое пространство DCI-P3, что делает картинку более яркой, насыщенной и привлекательной. Разработчики также уверяют, что воспроизведение 4K Blu-ray будет проводиться с аутентичной цветовой гаммой без искажений. Впервые можно получить в домашних условиях ту картинку, которую задумал режиссер. Без HDR тоже не обошлось — продукт получил поддержку технологии HDR-PRO, которая обеспечивает вас высочайшим качеством изображения и возможностью изучать даже затемненные участки картины.

Дизайн корпуса

После первого же взгляда на данный продукт становится понятно, что его создавали специально для использования в домашних условиях — корпус практически полностью выполнен из белого пластика и смотрится великолепно. Он отлично вписывается в абсолютно любой дизайн интерьера, а фронтальная панель светло-коричневого цвета только подчеркивает стиль новинки. На верхней части корпуса размещены клавиши управления, они тоже белые и не портят общей картины. Компактный продукт легко умещается на любом столе и его можно спрятать даже в небольшом ящике. То есть, много места он занимать не будет.

Особенности

Начнем с того, что данный проектор способен выдавать изображение диагональю в 200 дюймов при разрешении 3840 на 2160 точек. Этого вам не даст ни один телевизор в мире, такой диагонали просто нет в продаже. Конечно, для столь громадной диагонали нужно иметь большую стену с однородным покрытием, желательно белую, но сама возможность иметь картинку в 200 дюймов уже радует. Кроме того, производитель оснастил новинку своими фирменными технологиями CinemaMaster Video + и CinemaMaster Audio +, который делает картинку на уровне кинотеатра. Так что да, кино смотреть будет комфортно.

Итог

На текущий момент стоимость данного проектора не называется и это вполне понятно — новинку только показали и теперь оценивают ее преимущества. Нужно понимать, что это весьма специфический продукт, который подходит для определенного круга пользователей. Они хотят получить эти 200 дюймов у себя в гостиной и будут платить приличные деньги за эту возможность. Так что надеяться на более-менее доступную цену я бы не стал, так как подобные новинки обычно стоят крайне дорого. Зато сам факт 4К разрешения для проектора уже радует.

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