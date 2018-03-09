Предварительный обзор BenQ EL2870U. Отличное время отклика

Мониторы с 4К разрешением являются достаточно дорогостоящим приобретением — большинству пользователей такая роскошь не по карману, хотя технология развивается уже давно. Плюс, большинство производителей выпускают свои мониторы на IPS матрице, чтобы подарить вам более яркие цвета и сбить немного больше денег. Так вот, монитор BenQ EL2870U, который производитель представил совсем недавно, выглядит стильно, у него приличные характеристики и низкая стоимость. Самое лучшее решение для того, кто давно хотел себе крутой монитор с 4К, но переживал из-за больших расходов и прочих мелочей. Теперь у вас будет возможность попробовать высокое разрешение за адекватные деньги, а мы сегодня расскажем вам обо всех преимуществах новинки, а также о недостатках и спорных моментах. Думаю, вам будет интересно, даже если монитор вы используете только для игр или социальных сетей.

Характеристики

Диагональ дисплея составляет 27,9 дюймов, хотя в характеристиках указана цифра 28. В этой ситуации придираться не будем, хотя многие производители взяли за моду округлять половину дюйма в большую сторону. Разрешение монитора составляет 3840 на 2160 точек, то есть честное 4К разрешение. Для многих пользователей этого набора характеристик уже будет достаточно, чтобы назвать монитор идеальной покупкой. Все же, настоящее 4К и адекватная диагональ — залог успеха. Матрица монитора построена по технологии TN, но не стоит думать, что это плохо. Сейчас есть качественные TN-матрицы, которые может и уступают по качеству IPS, но не так сильно. Особенно это важно, если вы пользуетесь одним монитором и он стоит у вас перед глазами под прямым углом. Тогда искажений картинки и цветов не будет, а все остальные преимущества матрицы перекрывают данный мелкий недостаток.

Конечно, стоит уделять внимание и второстепенным характеристикам продукта. Например, яркость здесь составляет 300 кд/м2. Это не самая шикарная яркость, но при 350 кд/м2 можно работать в помещении с хорошим естественным освещением, здесь же вам нужно будет немного прикрыть шторы. Контраст составляет 1000:1, это вполне естественно для этого типа матриц, а время отклика составляет 1 мс. Это важно, так как монитор можно будет использовать как для игр, так и для просмотра фильмов или работы с каким-то контентом. Имеется технология HDR, кстати, так что фильмы вообще шикарно выглядят.

Дизайн корпуса

Не могу сказать, что монитор прямо удивляет пользователя. Нет, у него вполне простой дизайн — на передней панели справа, слева и сверху имеется черная рамка, достаточно тонкая, снизу серебристая полоска. Монитор устанавливается на прочной и толстой ножке, подставка имеет плоскую форму и тоже выполнена из серого цвета. Занимает монитор на рабочем столе минимум места, что очень важно, плюс он весьма устойчив. Это важный параметр, так как некоторые дизайнеры забывают о надежности в угоду красивым подставкам и тонким ножкам. Дизайн этого гаджета мне понравился, я бы себе такой дома поставил.

Итог

Пока что стоимость монитора никто не называет, как и сроков продажи, но это очень крутое решение, без всякого сомнения. Сюда поставили отличную матрицу с минимальным временем отклика, что позволяет вам покупать его для игр, для фильмов, для работы или использования в социальных сетях. Осталось только решить для чего именно вам нужен 4К монитор, и если он действительно необходим, то эта модель будет одной из самых интересных. Да и дизайн интересный, места на столе занимает минимальное количество. Думаю, для большинства этого гаджета будет предостаточно.