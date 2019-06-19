Предварительный обзор BenQ GL2780. Очень практично

Здоровье

Официально представлен новый монитор BenQ GL2780, который стоит адекватных денег, выглядит более-менее достойно и может порадовать вас приличными характеристиками. Да, это не тот монитор, который может удивить вас своими параметрами или возможностями, плюс вы точно не сможете с комфортом играть на нем в игры. Но, с другой стороны, у вас всегда есть возможность почитать книги или получить удовольствие от работы с документами. Это тоже важно.

Характеристики

Много лет назад, когда компьютеры только начали появляться в домах и квартирах, мы знали одну простую истину — если долго смотреть на монитор, то испортится зрение. И это сейчас такое высказывание кажется смешным, а тогда, со старыми мониторами, зрение и правда портилось. Вы могли просидеть перед экраном буквально несколько часов и уже начинались проблемы, что уж говорить о длительных игровых сессиях. Но, главный удар ощущали те, кто постиг интернет и решил изучать книги или журналы в электронном варианте — вчитываться в мелкие буквы было очень тяжело и неудобно. К счастью, современные технологии не стоят на месте и вы уже сейчас можете хоть всю библиотеку перечитать и ничего с вашими глазами не случиться. Например, у монитора BenQ GL2780 есть специальный режим ePaper Mode, который имитирует электронную бумагу. Вы можете читать книги и наслаждаться этим процессом без вреда для здоровья.

Дизайн корпуса

Нужно понимать, что производитель изначально хотел представить максимально доступное решение, чтобы каждый смог себе позволить этот монитор и мог работать с ним дома или в офисе. Это значит, что ждать каких-то невероятных характеристик не стоит. диагональ дисплея составляет 27 дюймов при разрешении 1920 на 1080 точек — это стандартный FullHD монитор для казуального использования. Яркость монитора достигает 300 кд/м2, контраст на уровне 1000:1, углы обзора по горизонтали и вертикали примерно составляет 170 градусов. То есть, монитор от устройств пятилетней давности отличается только чуть улучшенной TN-матрицей, тогда как все остальные параметры остались примерно на том же уровне. Хорошо ли это? Нет, но если упор делается на доступность, то мы можем простить это. Да и цветопередача здесь неплохая, можно пользоваться.

Итог

Внешний вид монитора максимально простой и понятный — на фронтальной стороне корпуса расположен сам дисплей, вокруг него довольно толстая рамка. Да, это не тот монитор, который может похвастаться рамкой в пару миллиметров. Подставка с ножкой состоит из одного цельного пластикового соединения и позволяет монитору занимать минимум места. Выглядит это максимально скромно и отлично подходит для домашнего или офисного использования. Проблема дизайна только в том, что ножка предоставляет минимум гибкости — вы не можете сильно наклонять монитор или поднять его немного выше, этих функций здесь просто нет, как и отверстия для кабелей. Но, опять же, это доступное решение и ему можно простить какие-то мелкие недоработки. Внешность монитора создавалась с прицелом на тех пользователей, которые смотрят на экран, а не на его корпус.К сожалению, на текущий момент нет информации о стоимости данного монитора, но нужно понимать, что это крайне доступная штука и продавать его по цене 4К монитора точно никто не станет. С другой стороны, если вы прямо очень хотите попробовать монитор для чтения или для работы в домашних или офисных условиях, то самое время посмотреть на данную модель — у нее есть все шансы, чтобы завоевать пользователя. Будем надеяться на адекватную стоимость.