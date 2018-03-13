Предварительный обзор COUGAR Phontum. Недорогие, но очень классные

Игровая периферия — довольно интересная тема, которая требует детального изучения. Дело в том, что у каждого свои требования к игровой периферии. Кто-то хочет, чтобы она была беспроводной, кто-то целится на наличие крутой подсветки, а кто-то хочет максимально крутого микрофона и на звучание вообще все равно. У каждого свои цели и требования, так что найти идеальный вариант для всех и каждого невозможно, а если и есть приближенные к этому модели, то стоят они громадных денег. Гарнитура COUGAR Phontum в этом плане мне очень понравилась, так как она выглядит круто, звучит неплохо, стоит копейки по нынешним меркам. Это очень важно, так как многие из нас хотят играть в игры, но стоимость гарнитур топовых брендов вводят в ужас кошелек. Эта модель стоит доступных денег, так что сегодня я расскажу вам, почему считаю модель очень и очень крутым решением для любого игрока.

Характеристики

В характеристиках продукта вы не найдете ничего такого, что не смогли бы увидеть в других моделях. Но, производитель решил давать честные характеристики, не углубляясь в маркетинг и все эти дела. Так, заявленные частоты 20 - 20000 Гц. Это честные характеристики, так как ухо человека другое услышать просто не может, это невозможно по анатомическим параметрам. Чувствительность составляет 98 дБ, так что можно даже на улице с такими наушниками музыку слушать, а сопротивление составляет 32 Ом. Для встроенной звуковой карты этот параметр подходит, вам даже не нужно будет покупать усилитель, дабы слушать музыку на достаточном уровне качества. Диаметр мембраны заявлен 53 мм, что удивительно, ведь в подавляющем количестве конкурентов используют исключительно 50 мм диаметр. В плане звука наушники вполне порадовали, разработчики понимают как нужно делать хороший вариант для игр и прочих задач.

Микрофон

Это игровая гарнитура и микрофон здесь достаточно важен, примерно на том же уровне, что и все остальное. Чувствительность микрофона составляет -45 дБ, частотность 100 - 10000 Гц. Если вам эти цифры ничего не говорят, то могу кратко подытожить — микрофон звучит нормально, но может возникнуть необходимость в настройках поднять усиление микрофона, дабы вас было громче слышно при общении с друзьями. Для звонков и голосового чата в игре этого будет предостаточно, а вот записывать ролики для сети или стримить я бы на таком микрофоне не стал, все же мутация голоса присутствует.

Дизайн корпуса

Мне данные наушники очень понравились своим дизайном, они легкие, удобные и играть в них будет мега-комфортно. Оголовье мягкое, тонкое и легкое, оно не будет давить вам на голову и приносить дискомфорт во время длительных игровых сессий. Амбушюры просто громадные, мягкие и выполнены из качественной экологической кожи, плотно прилегают к уху и позволяют играть долго без боли или давления на ваши уши. Микрофон съёмный, цепляется снизу и если он вам не нужен, то можно просто снять и пользоваться наушниками для просмотра фильмов или прослушивания музыки в метро.

Итог

Разработчики данной модели прямо сильно удивили — они дали нам приличную возможность заниматься любимым делом с комфортом и удовольствием, при этом предлагают свой вариант всего за 3500 рублей. Для игровой гарнитуры качественного уровня это смешная цена, большинство потенциальных конкурентов обойдутся в 7-9 тысяч рублей. При этом, здесь отличное качество звука, как для игровых наушников, и разработчик просто убрал подсветку, виртуальный 7.1-звук, получив классное доступное решение для всех и каждого. Стоит обязательно присмотреться.