Предварительный обзор Chuwi Hi10 Air. Новый гибридный планшет

В последнее время производители планшетных компьютеров стали активно работать в направлении гибридных решений. Это действительно крутой выход из ситуации — пользователи менее активно покупают стандартные планшеты, так как воспринимают гаджет как продукт для развлечения. Стоит просто добавить к планшету клавиатуру и он автоматически превращается в идеальную платформу для работы и развлечений, полностью заменяет собой ноутбук и уже совершенно иначе выглядит. В компании Chuwi это хорошо понимают и представляют новый гаджет под названием Hi10 Air. Данный планшетный компьютер тоже может похвастаться наличием аппаратной клавиатуры и массы других преимуществ, которые могу понравится потенциальному покупателю. Мы изучили это устройство более детально и теперь можем смело говорить о том, что планшет действительно стоит своих денег. Не верите? давайте разберемся.

Характеристики

За основу производительности планшета взят процессор поколения Intel Cherry Trail под названием Atom x5-Z8350. Данный процессор уже не раз использовался в планшетах нового поколения, так что производительности должно хватить на простые задачи — работать с документами, запускать развлекательный контент и общаться в социальных сетях вы точно сможете. Требовать от планшета возможности монтировать видео я бы не стал, это немного не тот сегмент продукции. За графику планшетного компьютера будет отвечать встроенный контроллер Intel HD Graphics Gen8. Он отлично справляется с большинством поставленных задач, даже для игр подходит. Хотя, конечно, нужно понимать, что это не та видеокарта, которую стоит советовать для приобретения под игры — планшет изначально не был нацелен на эти задачи. Думаю, поиграть в какие-то казуальные игры вы сможете, но не более того.

Поддерживать производительность планшетного компьютера будет оперативная память на 4 гигабайта. Этого предостаточно для того, чтобы отправлять сразу несколько приложений в фоновый режим и работать с ними с комфортом. Хранить личный контент разработчик предлагает на встроенном накопителе на 64 гигабайта. Этого для планшета, конечно же, будет мало, но никто не отменял внешние накопители и облачные хранилища — те же фото хранить удобнее не на самом планшете. Да и слот под карту памяти microSD тоже имеется, без него не обошлось. Советую с планшетом сразу брать и карту памяти.

Особенности

Главным преимуществом продукта является его аппаратная клавиатура. Вы просто подключаете планшет к док-станции и получаете полноценный ноутбук, на котором удобно работать с текстом, редактировать документы и таблицы, искать что-то в интернете и так далее. Клавиатура служит еще и подставкой под планшет, вы можете складывать устройство и носить клавиатуру и планшет вместе. Вообщем, выглядит это максимально удобно и эффективно, плюс на клавиатуре имеются порты для подключения разнообразной периферии. Это приятный бонус, если у вас есть внешний накопитель, например.

Итог

На текущий момент нет официальной информации о том, сколько продукт будет стоить и когда он выйдет в продажу. Но, мы нашли интересную информацию от инсайдеров, которая вам точно понравится — планшет будет из доступного класса, то есть цена у него будет адекватная. Более точные данные будут уже после официального анонса, а пока что можно спокойно заниматься своими делами и ждать, пока гаджет отправится в релиз. С такими характеристиками и клавиатурой у него есть все шансы на успех, особенно если ценник действительно будет демократичным. Раньше бренд нас этим радовал.