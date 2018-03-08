Предварительный обзор Cooler Master MasterBox Q300P. Шикарная новинка

Недавно компания Cooler Master анонсировала новую линейку корпусов, среди которых анонсировали и крутую модель MasterBox Q300P. Сразу бросаются в глаза фирменные очертания продукта, подсветка и стильный дизайн корпуса. Сегодня мы решили рассказать вам о данной модели, чтобы потенциальный покупатель знал, что у корпуса внутри, какие у модели преимущества и недостатки, какие особенности имеются и все в таком духе. Конечно, отношение к внешнему виду будет исключительно субъективным, так как на вкус и цвет все фломастеры разные, но остальные характеристики и особенности продукта мы расскажем максимально подробно. В любом случае, это шикарный вариант для тех, кто хочет собрать красивый корпус для своего игрового монстра и получать удовольствие не только от тяжелых игр, но и от подсветки, начинки и эстетического вида модели. Думаю, для многих эти параметры будут весьма важными.

Внешний вид

На лицевой панели корпуса имеется два вентилятора, они идут в комплекте и светятся светло-фиолетовым цветом, а перед вентиляторами установлено изогнутое стекло. Выглядит это очень круто, плюс всего пара производителей сейчас используют стекло аналогичного стиля, что делает корпус довольно уникальным. На срезе лицевой панели и верхней грани расположена небольшая панель, она тоже подсвечивается по контуру. Это исключительно декоративный элемент, ведь кнопки включения и порты USB вынесены на боковую панель. Верхняя грань выполнена в том же стиле, что и лицевая, из-за чего вы можете поставить СВО на верхнюю грань и наблюдать красивую подсветку. Вообще, выглядит корпус очень круто, окно есть здоровенное, сквозь которое можно наблюдать за всеми красотами начинки корпуса. Осталось только собрать комплектующие красивые.

Особенности

Важная деталь - в комплекте с корпусом сразу установлено три вентилятора. Два на лицевой стороне, они с подсветкой, и один на тыльной стороне, он уже не светится, но функцию свою выполняет. Для многих пользователей это важный момент, ведь потенциальные конкуренты новинки продаются без вентиляторов. Стоимость модели на 120 мм составляет от 400 рублей, если адекватная модель, а тут их сразу два, плюс один без подсветки. Это громадное преимущество, ведь вы покупаете корпус сразу с неплохим потоком воздуха. И, конечно, подсветка тоже играет важную роль - корпус выглядит очень круто, особенно в темноте.

Недостатки

Стоит сразу отметить один важный момент - внутри корпуса нет того классного декоративного кожуха, который скрывал бы блок питания и все провода от взора пользователя. Я не могу сказать, что это прямо недостаток большой, но, все же, мы покупаем корпус для красоты, а тьма кабелей перед глазами - не очень эстетично. Второй момент - лицевая панель из стекла практически полностью перекрывает поток воздуха к вентиляторам на передней и верхней панелях. Учитывая, что лицевая панель обычно закрывается радиатором СВО, это вообще не круто получается. И, конечно, ножки, на которых стоит корпус, сведены к центру, что может вызвать неустойчивость на рабочем столе.

Итог

Корпус уже продают в России за 4800 рублей. Это невероятно приятная стоимость для корпуса с таким набором преимуществ. Помимо этого, стоит понимать, что в комплекте идет еще три вентилятора, общая стоимость которых составит около 800-1000 рублей и если вы купите не эту модель, а какой-то другой корпус, то нужно будет еще и вентиляторы отдельно покупать. Да, есть вопросы к лицевой панели и стеклу, перекрывающему поток воздуха, но, в целом, это лучшее решение за свои деньги.