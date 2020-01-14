Предварительный обзор Cooler Master MasterCase H500P ARGB

Дизайн корпуса

Сегодня мы поговорим о достаточно интересном продукте, который сразу привлекает к себе внимание. Авторы корпуса создали очень крутую модель, которая не только выглядит красиво, но и обладает целым рядом преимуществ. Правда, недостатки у корпуса тоже имеются — о них мы тоже поговорим. Итак, давайте смотреть внимательнее.

Стоит сразу сказать, что корпус выглядит достаточно привлекательно, но при этом в плане практичности он серьезно проигрывает потенциальным конкурентам. Начнем с того, что на лицевой стороне продукта расположена большая прозрачная панель, сквозь которую видны вентиляторы корпуса. Проблема данного решения лишь в том, что сквозь пластик не проходит воздух, а значит вентиляторы не будут вдувать прохладный воздух извне, а лишь будут выгонять уже нагретый воздух наружу. Да, на боковых гранях фронтальной панели размещены декоративные перфорации для доступа воздуха, но они находятся сбоку от вентилятора, то есть лопасти воздух будут захватывать очень слабо. Это, без сомнения, громадный минус продукта, особенно если учитывать, что обычно на фронтальную строну ставят радиатор системы охлаждения процессора. Благо, во всем остальном у корпуса проблем нет никаких.

Каркас

На боковой панели устройства размещена довольно большая стеклянная панель, сквозь которую вы сможете видеть комплектующие своего компьютера. Это не новость — на рынке просто тьма корпусов в таком исполнении, да и боковой стеклянной панелью сейчас уже никого не удивишь. С другой стороны, производитель позволяет вам при наличии красивых комплектующих наслаждаться стильным дизайном вашего компьютера. Кроме того, производитель уделил внимание дополнительным бонусам вроде размещения на верхней грани продукта решетки для доступа дополнительного воздуха — вы можете поставить туда вентиляторы, которые будут весьма приятно посвечивать корпус изнутри. Да, вентиляторы в комплекте с корпусом не идут, но если вы хотите получить максимально продвинутое решение, то вполне можете попробовать установить именно вентиляторы с подсветкой. Они себя покажут наиболее интересно.

Итог

Сразу могу сказать, что в корпусе Cooler Master MasterCase H500P ARGB собирать компьютер будет легко, так как производитель убрал все ненужные элементы и внутри корпуса расположено достаточно много пространства. Вы можете поставить видеокарту практически любой длинны, можете поставить довольно много вентиляторов и получить неплохой поток воздуха даже при учете того, что здесь в целом довольно плохо реализован продув через фронтальную панель. Также стоит сказать, что блок питания со всеми проводами спрятан за специальным декоративным кожухом, который позволят не смотреть на некрасивые кабели, которые никуда нельзя деть. Там же будут спрятаны и накопители, которые тоже не всегда выглядят опрятно. Чтобы эти компоненты не портили вам ощущения от игрового процесса, разработчик корпуса решил поставить декоративный элемент, прикрывающий некрасивых элементы компьютера.

Стоит понимать, что это довольно продвинутый корпус, который не только выглядит круто и дорого, но и стоит соответственно. Такие корпуса стоит покупать в том случае, если вы очень хотите наслаждаться внешним видом продукта и собирать в нем мощное железо, иначе это просто деньги на ветер. Мы не рекомендуем брать такого рода корпуса для бюджетных сборок, а вот для продуктов среднего и топового уровня это просто идеальное решение. Обязательно стоит обратить на него свое внимание, корпус очень крутой.