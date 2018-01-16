Предварительный обзор Cooler Master MasterCase H500P. Красавец

2018-01-16, Автор - Влад Волошин; Продукт - Cooler Master MasterCase H500P; [125]
Компьютерный корпус - достаточно важная составляющая вашего настольного ПК, хотя многие и пренебрегают именно этой частью сборки. Ведь, если средства ограничены, то лучше добавить лишнюю сотню долларов на видеокарту или процессор, чем покупать дорогой и красивый корпус. С другой стороны, если у вас деньги есть и при сборке компьютера вы смотрите и на эстетическую составляющую, то стоит посмотреть на новинку Cooler Master MasterCase H500P. Этот корпус лишь недавно появился в продаже, в России его продают примерно за 9000 рублей, плюс минус 500 рублей в зависимости от магазина и региона, и за свои деньги это просто идеальная платформа для экспериментов и сборки действительно крутого компьютера. Сегодня я расскажу о главных преимуществах этого продукта, дабы вы понимали за что отдаете свои деньги и если у вас появится желание купить этот вариант корпуса, то вы будете знать что у него внутри там крутого.

Дизайн корпуса

Начнем с того, что боковая стеклянная панель закрывает всю левую сторону корпуса. Это большой плюс, да и само стекло весьма приятно выглядит, без затемнение разных и так далее, цепляется оно на болты с накатанной головкой, так что снимать и ставить его обратно будет легко. По бокам на передней и верхней гранях расположена декоративная перфорация с рамкой, выглядит очень стильно и напоминает что-то из стиля урбан. На срезе передней и верхней грани имеется панель с клавишей подачи питания, перезагрузкой и портами для USB. Корпус стоит при этом на четырех ножках, они достаточно массивные и не дают корпусу шататься на столе или полу, это важно, так как некоторые корпуса этой проблеме подвержены. Внутри, конечно же, масса места для установки всех ваших крутых железок, а на тыльной стороне у нас все более стандартно - перфорация для вдула воздуха и слоты под карты расширения.

Шасси

Важным моментом считаю наличие декоративного кожуха внутри корпуса, который закрывает блок питания и россыпь кабелей от взгляда пользователя. Это крутая фишка, которая не всегда встречается даже в топовых корпусах. Данный кожух полностью закрывает нижнюю часть корпуса, так что вы можете не переживать о жестких дисках и их внешнем виде. Места внутри предостаточно для организации абсолютно любой игровой сборки - можете хоть две видеокарты поставить, хоть кастомную систему охлаждения с трубками светящимися. Благо, есть куда поставить даже три секции радиаторов.

Бонусы

Главным преимуществом данного продукта можно назвать его встроенные вентиляторы - на передней панели установлено два вентилятора диаметром 200 мм, которые еще и светятся. На тыльной стороне так же имеется 140 мм вентилятор, так же с подсветкой. Учитывая стоимость даже самого дешевого вентилятора на 200 мм с подсветкой, можно смело радоваться столь низкой стоимости. Плюс, данная сборка позволяет вам устанавливать видеокарту лицевой стороной к пользователю. Это интересная фишка, которая может не всем и нужна, но она есть и это достаточно круто.

Итог

За свои деньги этот корпус выглядит просто шедеврально - на передней панели два здоровенных вентилятора с подсветкой, на тыльной стороне тоже приличный установлен, внутри масса пространства для сборки своего игрового монстра, а толщина металла позволяет не переживать за качество - оно здесь высочайшего уровня. Конечно, этот компьютер нужен для красивого железа, иначе какой смысл покупать корпус с окном на всю панель. Но, если вы хотите действительно радоваться начинке своего компьютера, то стоит посмотреть на этот вариант, он вас полностью удовлетворит.


Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Aerocool P7-L240 (4713105958836). СВО с подсветкойОбзор Aerocool P7-L240 (4713105958836). СВО с подсветкой
Обзор ECS Z370-LIGHTSABER. Материнская плата для любителей моддингаОбзор ECS Z370-LIGHTSABER. Материнская плата для любителей моддинга
Обзор Rapoo 8000 wireless. Недорогой беспроводной комплектОбзор Rapoo 8000 wireless. Недорогой беспроводной комплект
Обзор gmb audio BHP-BER-W. Модель Обзор gmb audio BHP-BER-W. Модель "Берлин"
Обзор SVEN VR-L1500 - Стабилизатор электрического напряженияОбзор SVEN VR-L1500 - Стабилизатор электрического напряжения
Предварительный обзор Cooler Master Mast...
Предварительный обзор Cooler Master MastКомпьютерный корпус - достаточно важная составляющая вашего настольного ПК, хотя многие и пренебрегают им...
Обзор Elmedia Player. Красиво и удобно...
Обзор Elmedia Player. Красиво и удобноПлееры для просмотра фильмов и сериалов на компьютере в последнее время утратили свою популярность, плюс ...
Предварительный обзор Cooler Master COSM...
Предварительный обзор Cooler Master COSMКомпьютерный корпус является лишь каркасом для сборки компьютера в определенном диапазоне бюджета - если ...
Обзор Psebay. Красивые гонки...
Обзор Psebay. Красивые гонкиВ большинстве случаем я говорю о том, что мобильные игры совершенно не обязаны быть красивыми - вы вполне...
Обзор RIVA case 8460 Black. Ультимейт ре...
Обзор RIVA case 8460 Black. Ультимейт реВступление На протяжении своего дня я активно использую массу разных устройств, которые должны ...
Обзор ORICO QSE-5U-EU-BK. Умное зарядное...
Обзор ORICO QSE-5U-EU-BK. Умное зарядноеПрактически у каждого человека в пользовании есть сразу несколько мобильных устройств, которые частенько ...
Предварительный обзор Samsung Notebook 7...
Предварительный обзор Samsung Notebook 7На протяжении достаточно длительного времени компания Samsung проигрывает на рынке ноутбуков - релизов ма...
Предварительный обзор Dell 2018 XPS 13. ...
Предварительный обзор Dell 2018 XPS 13. Рынок ультрабуков переживает заметный спад - производители не могут конкурировать с Apple в сегменте бизн...
Обзор Escape Machines. Головоломка для х...
Обзор Escape Machines. Головоломка для хНесмотря на достаточно высокую популярность жанра головоломок, делать действительно крутые игры в этом жа...
Предварительный обзор Nokia 6 2018. Ново...
Предварительный обзор Nokia 6 2018. НовоНесмотря на то, что компания Nokia показала себя на старте достаточно хорошо, некоторые продукты компании...
Обзор Kwai. Новая социальная сеть...
Обзор Kwai. Новая социальная сетьРазвитие интернета, технологий и мобильного сегмента в целом привели к тому, что социальные активности по...
Обзор ORICO UTL-U3. Портативный сетевой ...
Обзор ORICO UTL-U3. Портативный сетевой Не все современные ноутбуки получили под свое управление возможность подключаться к сети Интернет через L...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor