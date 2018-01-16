Предварительный обзор Cooler Master MasterCase H500P. Красавец

Компьютерный корпус - достаточно важная составляющая вашего настольного ПК, хотя многие и пренебрегают именно этой частью сборки. Ведь, если средства ограничены, то лучше добавить лишнюю сотню долларов на видеокарту или процессор, чем покупать дорогой и красивый корпус. С другой стороны, если у вас деньги есть и при сборке компьютера вы смотрите и на эстетическую составляющую, то стоит посмотреть на новинку Cooler Master MasterCase H500P. Этот корпус лишь недавно появился в продаже, в России его продают примерно за 9000 рублей, плюс минус 500 рублей в зависимости от магазина и региона, и за свои деньги это просто идеальная платформа для экспериментов и сборки действительно крутого компьютера. Сегодня я расскажу о главных преимуществах этого продукта, дабы вы понимали за что отдаете свои деньги и если у вас появится желание купить этот вариант корпуса, то вы будете знать что у него внутри там крутого.

Дизайн корпуса

Начнем с того, что боковая стеклянная панель закрывает всю левую сторону корпуса. Это большой плюс, да и само стекло весьма приятно выглядит, без затемнение разных и так далее, цепляется оно на болты с накатанной головкой, так что снимать и ставить его обратно будет легко. По бокам на передней и верхней гранях расположена декоративная перфорация с рамкой, выглядит очень стильно и напоминает что-то из стиля урбан. На срезе передней и верхней грани имеется панель с клавишей подачи питания, перезагрузкой и портами для USB. Корпус стоит при этом на четырех ножках, они достаточно массивные и не дают корпусу шататься на столе или полу, это важно, так как некоторые корпуса этой проблеме подвержены. Внутри, конечно же, масса места для установки всех ваших крутых железок, а на тыльной стороне у нас все более стандартно - перфорация для вдула воздуха и слоты под карты расширения.

Шасси

Важным моментом считаю наличие декоративного кожуха внутри корпуса, который закрывает блок питания и россыпь кабелей от взгляда пользователя. Это крутая фишка, которая не всегда встречается даже в топовых корпусах. Данный кожух полностью закрывает нижнюю часть корпуса, так что вы можете не переживать о жестких дисках и их внешнем виде. Места внутри предостаточно для организации абсолютно любой игровой сборки - можете хоть две видеокарты поставить, хоть кастомную систему охлаждения с трубками светящимися. Благо, есть куда поставить даже три секции радиаторов.

Бонусы

Главным преимуществом данного продукта можно назвать его встроенные вентиляторы - на передней панели установлено два вентилятора диаметром 200 мм, которые еще и светятся. На тыльной стороне так же имеется 140 мм вентилятор, так же с подсветкой. Учитывая стоимость даже самого дешевого вентилятора на 200 мм с подсветкой, можно смело радоваться столь низкой стоимости. Плюс, данная сборка позволяет вам устанавливать видеокарту лицевой стороной к пользователю. Это интересная фишка, которая может не всем и нужна, но она есть и это достаточно круто.

Итог

За свои деньги этот корпус выглядит просто шедеврально - на передней панели два здоровенных вентилятора с подсветкой, на тыльной стороне тоже приличный установлен, внутри масса пространства для сборки своего игрового монстра, а толщина металла позволяет не переживать за качество - оно здесь высочайшего уровня. Конечно, этот компьютер нужен для красивого железа, иначе какой смысл покупать корпус с окном на всю панель. Но, если вы хотите действительно радоваться начинке своего компьютера, то стоит посмотреть на этот вариант, он вас полностью удовлетворит.