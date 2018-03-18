Предварительный обзор Cooler Master MasterPulse MH530. Стоят своих денег

2018-03-18, Автор - Влад Волошин; Продукт - Cooler Master MasterPulse MH530; [122]
Игровая гарнитура — довольно интересная тема, которая всегда будоражит умы пользователей. Дело в том, что всегда хочется купить стильную, качественную гарнитуру за адекватные деньги, которая при этом будет выдавать все необходимые функции в играх, фильмах и музыке. Естественно, получить устройство такого уровня за демократичную цену невозможно, так как хорошее звучание в музыке стоит громадных денег. Модель Cooler Master MasterPulse MH530 создали с упором на игры и разработчик даже не пытается позиционировать их как музыкальные. Это правильное решение, так как от конкурентов за аналогичные деньги с описанием «Лучшее звучание музыкальных композиций» прямо воротит. Это добротная модель для игр, развлечений и просмотра фильмов. Да, вы можете слушать музыку и она звучит неплохо, но нужно понимать, что это в первую очередь игровой продукт, а уже потом все остальное.

Характеристики

Очень порадовало, что производитель не стал рассказывать нам сказки про нереальные частоты. Здесь указан честный частотный диапазон 20 - 20000 Гц, который наушники могут выдать, и который человеческое ухо может услышать. Чувствительность наушников составляет 118 дБ, так что при желании их можно даже на улице слушать, максимальная мощность составляет 100 мВт, а сопротивление достигает 50 Ом. Сопротивление не очень высокое, но выше потенциальных конкурентов. Это шикарный вариант для тех, кто использует предусилители или дискретные звуковые карты, на встроенной карте качество звучания будет немного ниже. Зато у вас всегда будет запас по качеству на тот случай, если вы решите приобрести усилитель или хорошую звуковую карту в ваш компьютер. Активного шумоподавления у наушников нет, хотя это и не требуется в игровой периферии, но я решил этот пункт отметить.

Микрофон

Микрофон здесь фиксированный, то есть выдвинуть на штанге его не получится. С одной стороны это не круто, так как настроить максимально удобное положение вам никто не даст. С другой — микрофон не мешает, что очень удобно. Чувствительность микрофона составляет -34 дБ, частотный диапазон достигает 100 - 10000 Гц. Имеется шумоподавление, так что ваш голос будет более чисто звучать. Правда, микрофон всенаправленный и захватывать сторонние шумы он будет. Для общения в играх — вполне, а вот записывать ролики для YouTube или стримить с этими наушниками будет не так комфортно.

Дизайн корпуса

Очень понравилась реализация оголовья гарнитуры — оно подвешено на резинках, или чем-то в этом духе, и вам не нужно постоянно вытягивать оголовье на нужную длину. Просто одеваете наушники на голову, а оголовье само подстраивается под нужную длину. Материалы мягкие, есть подкладка из поролона, так что давить в голову ничего не будет. Амбушюры мягкие, большие и полноразмерные, отлично сидят на голове. Отмечу, что выполнены они из качественной экологической кожи, очень приятной на ощупь. Играть в таких наушниках можно долго и с удовольствием, что мне кажется весьма важным.

Итог

Стоимость игровой гарнитуры составляет 4300 рублей, за свои деньги это лучшее решение, что я смог найти на рынке. Если бы сейчас я покупал наушники специально для игр, для общения с друзьями и просмотра фильмов, то эту модель я бы себе приобрел. Она стильно выглядит, нет этого торчащего микрофона, который мешает спокойно поесть во время игры, плюс они выглядят довольно стильно и нейтрально, нет привязки к игровому сегменту. Так что можно и на улице носить, слушать музыку в метро, если есть такая необходимость. Думаю, наушники своего потребителя точно найдут.

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