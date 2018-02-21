Предварительный обзор Corsair K63 Wireless. Это прорыв

2018-02-21, Автор - Влад Волошин; Продукт - Corsair K63 Wireless; [114]
Буквально несколько недель назад мы говорили о том, что мембранные клавиатуры ушли далеко вперед в сравнении с механическими. У мембранных клавиатур есть защита от влаги, вы можете выливать на эти устройства стаканы воды, промывать под краном и клавиатура будет работать. У мембранных вариантов есть тьма беспроводных решений, позволяющих вам спокойно работать за столом и не переживать о громадном количестве проводов и ограничений. Однако, компания Corsair постепенно все эте проблемы решает. Сначала производитель выпустил в свет неплохую клавиатуру с защитой от влаги, теперь вот в продажу поступила Corsair K63 Wireless, которая работает без проводов. Как по мне - отличное решение для работы или игры на диване перед телевизоров. Сегодня я расскажу все самое интересное о данной новинке и вы сможете оценить возможности девайса. Плюс, поговорим о стоимости, которая кажется неадекватной немного.

Дизайн корпуса

Начну с того, что данная клавиатура является идеальным вариантом для тех, кто экономит место на своем рабочем столе. Разработчики решили убрать цифровой блок, который располагается обычно справа, и это позволило сделать клавиатуру более компактной в целом. Плюс, в комплекте идет подставка под запястья, если ее тоже снять, то получается вовсе компактное решение для работы или отдыха. В верхней части клавиатуры располагается мультимедиа-панель, там у нас клавиши для переключения треков, громкость можно настроить и все в таком духе. Клавиши классические для данной компании, смотрятся очень и очень круто, есть ощущение, что устройство действительно предназначено для профессионалов своего дела. Большие расстояния между клавишами, отличная подсветка, качественная гравировка символов. В плане дизайна здесь все шикарно.

Характеристики

Клавиатура подключается к компьютеру по протоколу Bluetooth 4.2 с шифрованием, это позволяет вам подключаться к своему компьютеру на приличном расстоянии и работать с комфортом. Конечно, вы можете подключить клавиатуру к источнику при помощи кабеля, это позволяет не переживать о зарядке, плюс это придется делать время от времени для подзарядки батареи. Размеры клавиатуры составляют 366х173х41 мм, вес - чуть больше килограмма. Внутри установлены переключатели Cherry MX Red, пока что другие варианты переключателей не предусмотрены и есть мнение, что их не будет.

Варианты использования

Для многих данная клавиатура будет интересной игрушкой, но не более того. Однако, у продукта есть реальное предназначение и это не всегда игры. Например, очень удобно на таких переключателях работать с текстом или монтировать видео - они не издают шума, а возможность работать без провода открывает безграничные возможности для хаоса на столе. Для игр тоже подходит шикарно - можно купить подставку фирменную, а можно просто добрать мышку беспроводную и играть в шутеры сидя на диване. Очень удобно получается и не нужно покупать консоль с геймпадом.

Итог

При стоимости в 109 долларов, производитель показал весьма интересное устройство. Пока говорить о популярности клавиатуры проблематично, так как сам по себе бренд не очень массовый из-за стоимости своей продукции, а беспроводное решение и того меньшее количество народа привлечет. С другой стороны, нужно понимать, что этот продует показал другим компаниям, что можно делать беспроводные механические клавиатуры. Это позволит сдвинуть с места игровую периферию, которая уже давно стоит на месте и балуется подсветкой да клавишами разными. Вот - настоящий прорыв.


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