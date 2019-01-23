Предварительный обзор Cougar Immersa Pro Ti. Гарнитура для профессионала

Для подавляющего большинства современных геймеров игровая гарнитура является чем-то большим, нежели просто источник звука в играх. Это лет пять назад мы еще спокойно смотрели на страшненький дизайн ради того, чтобы получить за минимальные деньги хоть какую-то возможность слышать противника в виртуальных мирах. Теперь же ситуация кардинально изменилась — геймеры понимают, что нужен не просто звук, а хороший звук с виртуальным позиционированием и прочими преимуществами, чтобы можно было слышать врага и издалека понимать, откуда он движется. Да и дизайн теперь играет важную роль, так как все хотят красивое решение с подсветкой, яркими цветами и дополнительными декоративными элементами. Собственно, именно такой гарнитура Cougar Immersa Pro Ti и является — она создавалась для тех, кто не хочет идти на компромиссы и хочет получить все и сразу. Вот давайте и посмотрим на эту новинку поближе.

Дизайн корпуса

Внешний вид гарнитуры сразу наталкивает нас на мысль о том, что дизайнеры решили от фирменного стиля не отходить и лишь немного переделали то, что мы и так видели в предыдущих моделях компании. Например, оголовье здесь представлен легкой навесной полосой, которая регулируется для того, чтобы максимально удобно сидеть на вашей голове. Подобные решения уже используются другими компаниями и это действительно удобно — на голову практически ничего не давит. Кроме того, здесь есть условный каркас прочности в виде двух дуг, которые поддерживают форму наушников и не дают им провисать или гнуться. Эти прутья выполнены из оранжевого материала, точнее окрашены в этот цвет, тогда как оголовье черное и создается классный контраст. Вы можете удобно настроить положение оголовья и потом с удовольствием сражаться в виртуальных мирах без дискомфорта.

Чаши выполнены из экологической кожи, что вполне логично, ведь защитники прав животных не позволят использовать настоящую кожу. Да и это было бы слишком дорого. Амбушюры очень массивные и мягкие, ваши уши будут приятно удивлены — ничего не будет давить, даже если играть длительное время. В этом тоже есть свой плюс, ведь когда играешь пять часов подряд, то обычно наушники начинают очень сильно давить. На внешней стороне чаши имеется логотип компании, декоративный элемент в виде сетки и подсветка в виде кольца. Это все смотрится максимально привлекательно и ярко, а геймеру большего и не нужно.

Характеристики

За основу данной гарнитуры взяты 50-миллиметровые излучатели, которые, по словам производителя, выдают звук в частотном диапазоне от 10 до 20000 Гц. Проблема лишь в том, что вы звук ниже 20 Гц слышать не можете, так что это больше информация для привлечения внимания. Звучат наушники очень хорошо, низкие и средние частоты вообще отлично работают, а в играх вроде шутеров это крайне полезный бонус — можно будет лучше слышать выстрелы и шаги противника. Здесь даже реализовали объемное звучание 7.1-канальное, чтобы вы лучше понимали, что и где происходит в пространстве.

Итог

На текущий момент, к сожалению, даже приблизительной стоимости гарнитуры нет — производитель ее не называет. Да и даты релиза тоже, к сожалению, мы не знаем по той же причине. Но, вероятно, это будет флагманская модель компании, которая будет стоить довольно больших денег. Не таких больших, как у потенциальных конкурентов, которые продают свои гарнитуры за 200 долларов, но все же в линейке этого бренда цена будет самой высокой. Взамен вы получаете красивый дизайн корпуса и отличное звучание, плюс микрофон здесь весьма неплохой — общаться в играх будет приятно.