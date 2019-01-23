Предварительный обзор Cougar Immersa Pro Ti. Гарнитура для профессионала

2019-01-23, Автор - Влад Волошин; Продукт - Cougar Immersa Pro Ti; [92]
Для подавляющего большинства современных геймеров игровая гарнитура является чем-то большим, нежели просто источник звука в играх. Это лет пять назад мы еще спокойно смотрели на страшненький дизайн ради того, чтобы получить за минимальные деньги хоть какую-то возможность слышать противника в виртуальных мирах. Теперь же ситуация кардинально изменилась — геймеры понимают, что нужен не просто звук, а хороший звук с виртуальным позиционированием и прочими преимуществами, чтобы можно было слышать врага и издалека понимать, откуда он движется. Да и дизайн теперь играет важную роль, так как все хотят красивое решение с подсветкой, яркими цветами и дополнительными декоративными элементами. Собственно, именно такой гарнитура Cougar Immersa Pro Ti и является — она создавалась для тех, кто не хочет идти на компромиссы и хочет получить все и сразу. Вот давайте и посмотрим на эту новинку поближе.

Дизайн корпуса

Внешний вид гарнитуры сразу наталкивает нас на мысль о том, что дизайнеры решили от фирменного стиля не отходить и лишь немного переделали то, что мы и так видели в предыдущих моделях компании. Например, оголовье здесь представлен легкой навесной полосой, которая регулируется для того, чтобы максимально удобно сидеть на вашей голове. Подобные решения уже используются другими компаниями и это действительно удобно — на голову практически ничего не давит. Кроме того, здесь есть условный каркас прочности в виде двух дуг, которые поддерживают форму наушников и не дают им провисать или гнуться. Эти прутья выполнены из оранжевого материала, точнее окрашены в этот цвет, тогда как оголовье черное и создается классный контраст. Вы можете удобно настроить положение оголовья и потом с удовольствием сражаться в виртуальных мирах без дискомфорта.

Чаши выполнены из экологической кожи, что вполне логично, ведь защитники прав животных не позволят использовать настоящую кожу. Да и это было бы слишком дорого. Амбушюры очень массивные и мягкие, ваши уши будут приятно удивлены — ничего не будет давить, даже если играть длительное время. В этом тоже есть свой плюс, ведь когда играешь пять часов подряд, то обычно наушники начинают очень сильно давить. На внешней стороне чаши имеется логотип компании, декоративный элемент в виде сетки и подсветка в виде кольца. Это все смотрится максимально привлекательно и ярко, а геймеру большего и не нужно.

Характеристики

За основу данной гарнитуры взяты 50-миллиметровые излучатели, которые, по словам производителя, выдают звук в частотном диапазоне от 10 до 20000 Гц. Проблема лишь в том, что вы звук ниже 20 Гц слышать не можете, так что это больше информация для привлечения внимания. Звучат наушники очень хорошо, низкие и средние частоты вообще отлично работают, а в играх вроде шутеров это крайне полезный бонус — можно будет лучше слышать выстрелы и шаги противника. Здесь даже реализовали объемное звучание 7.1-канальное, чтобы вы лучше понимали, что и где происходит в пространстве.

Итог

На текущий момент, к сожалению, даже приблизительной стоимости гарнитуры нет — производитель ее не называет. Да и даты релиза тоже, к сожалению, мы не знаем по той же причине. Но, вероятно, это будет флагманская модель компании, которая будет стоить довольно больших денег. Не таких больших, как у потенциальных конкурентов, которые продают свои гарнитуры за 200 долларов, но все же в линейке этого бренда цена будет самой высокой. Взамен вы получаете красивый дизайн корпуса и отличное звучание, плюс микрофон здесь весьма неплохой — общаться в играх будет приятно.

Комментарии:
Подборка лучших компьютерных кресел для ...
Подборка лучших компьютерных кресел для Комфорт и удобство, вот что хочет ощущать каждый геймер сидя за компьютерным столом. Игроки проводящие ог...
Простой способ восстановить удаленные фа...
Простой способ восстановить удаленные фаСогласитесь, сегодня практически у каждого есть в вооружении свой смартфон, планшет и другое мобильное ус...
Новый стилус Surface Go, для маленьких д...
Новый стилус Surface Go, для маленьких дMicrosoft стремится сделать Windows Ink более полезным для детей с помощью нового стилуса Surface Go, кот...
Microsoft расширяет язык программировани...
Microsoft расширяет язык программированиВ 2017 году Microsoft представила Project Torino, уникальный язык физического программирования, который о...
Портативный усилитель с обработкой тона ...
Портативный усилитель с обработкой тона Компания IK Multimedia представила портативный усилитель с обработкой тона iRig Micro Amp. ...
Новый пикап Sierra Heavy Duty с интеллек...
Новый пикап Sierra Heavy Duty с интеллекGMC представила свой пикап Sierra Heavy Duty 2020 года выпуска, мощностью 445 лошадиных сил и 10-ступенча...
Wifi Porter деревянный блок, для подключ...
Wifi Porter деревянный блок, для подключКомпания Ten One Design выпустила Wifi Porter. Это скромный деревянный блок, который подключает ваш телеф...
Обзор Color Bumb 3. Напрягаем ваш смартф...
Обзор Color Bumb 3. Напрягаем ваш смартфСкажу честно — большинство современных казуальных игр не вызывают у меня каких-то теплых чувств, не говор...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Honor View 20 128GB. Обзор Honor View 20 128GB.
Обзор Arctic Freezer 34 eSports Edition. Лучше, тише и холоднееОбзор Arctic Freezer 34 eSports Edition. Лучше, тише и холоднее
Обзор Fly View Max. Недорогой смартфон с «чёлкой»Обзор Fly View Max. Недорогой смартфон с «чёлкой»
Обзор DUNOBIL Status Signature. Сигнатурный комбо-видеорегистраторОбзор DUNOBIL Status Signature. Сигнатурный комбо-видеорегистратор
Обзор Digma DCR-310G. Недорогая многофункциональная автомагнитола Обзор Digma DCR-310G. Недорогая многофункциональная автомагнитола
Предварительный обзор Cougar Immersa Pro...
Предварительный обзор Cougar Immersa ProДля подавляющего большинства современных геймеров игровая гарнитура является чем-то большим, нежели прост...
Обзор Color Bumb 3. Напрягаем ваш смартф...
Обзор Color Bumb 3. Напрягаем ваш смартфСкажу честно — большинство современных казуальных игр не вызывают у меня каких-то теплых чувств, не говор...
Предварительный обзор Lenovo ThinkPad X1...
Предварительный обзор Lenovo ThinkPad X1В последнее время пользователи привыкли думать, что единственным рабочим ноутбуком является MacBook. Но, ...
Обзор Slope Run. Простая и увлекательная...
Обзор Slope Run. Простая и увлекательнаяОт казуальных игр мы требуем либо простого и понятного геймплея, который позволит зайти в игру и сразу по...
Предварительный обзор ASUS StudioBook S....
Предварительный обзор ASUS StudioBook S.В последнее время мы все привыкли к тому, что для работы есть один ноутбук — MacBook Pro. Конечно, можно ...
Обзор Ace Combat 7: Skies Unknown. Лучши...
Обзор Ace Combat 7: Skies Unknown. ЛучшиМне всегда нравились японские разработчики своей любовью к деталям и мелочам, на которые обычно все закры...
Предварительный обзор Raijintek Delos RB...
Предварительный обзор Raijintek Delos RBВ последнее время производители компьютерного железа стали активно работать в направлении дизайнерских ре...
Предварительный обзор LucidSound LS41. П...
Предварительный обзор LucidSound LS41. ПИгровые гарнитуры давно перестали быть просто средством передачи звука в уши геймера. Сегодня, если вы хо...
Предварительный обзор GIGABYTE Aorus AD2...
Предварительный обзор GIGABYTE Aorus AD2В последнее время игровых мониторов появилось нереально много и каждый обладает какими-то своими особенны...
Обзор Lemmings. Странная головоломка...
Обзор Lemmings. Странная головоломкаИграть в головоломки на смартфоне то еще удовольствие — иногда разработчик делает слишком сложные уровни,...
Предварительный обзор Sony A6400. Новая ...
Предварительный обзор Sony A6400. Новая Сегодня компания Sony официально анонсировала свою новую беззеркальную камеру под названием A6400, котора...
Обзор Evil Factory. Динамит на все случа...
Обзор Evil Factory. Динамит на все случаВ казуальных играх геймеры ценят возможность зайти, быстро поиграть и двинуться дальше. Очень небольшая а...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor