Предварительный обзор Cougar Phontum Essential. Стильная гарнитура

2019-01-05, Автор - Влад Волошин; Продукт - Cougar Phontum Essential; [80]
Игровая периферия давно перестала быть просто устройством передачи информации — это лет десять назад мы покупали наушники для того, чтобы слышать происходящее в играх. Сейчас мониторы выпускают со встроенными колонками, есть огромное количество недорогих наушников и гарнитур, которые вполне справляются с поставленными задачами за минимальную сумму денег. Но, сейчас геймерам нужно не только слушать игру, но и получать информацию от товарищей по команде, получать удовольствие от использования устройства, наслаждаться качеством звучания в разных сценах, получать виртуальное позиционирование и так далее. Это способ самовыражения, способ как-то проявить себя и отправиться в виртуальные миры с максимальным комфортом. И гарнитура Cougar Phontum Essential, первая в этом году, готова порадовать вас абсолютно по всем параметрам. Собственно, давайте посмотрим, что она умеет.

Дизайн корпуса

Начнем с того, что разработчики решили предложить нам несколько цветовых вариантов исполнения данного продукта — вы можете купить вариант с черным оголовьем, но оранжевым или черными амбушюрами, плюс есть полностью розовый и белые варианты. Каждый геймер может посмотреть на дизайн и выбрать подходящий цвет, что весьма удобно, если вы хотите выбирать устройства в одной цветовой палитре. Оголовье здесь выполнено в форме дуги, оно не очень мягкое и громоздкое, но в голову сильно не давит. Играть вы будете с комфортом, это факт. Дальше у нас идут чаши, они довольно приличных размеров, мягкие и удобные, полностью накрывают ваше ухо и полностью изолируют его от ненужных звуков. Крепятся чаши к оголовью на специальном креплении с возможностью настройки по высоте. Это неплохой вариант на тот случай, если у вас очень большого диаметра голова. В целом, дизайн понравился, выглядит современно и свежо.

Характеристики

За основу гарнитуры взяты 40-миллиметровые излучатели, которые передают звук на частотах от 20 до 20000 Гц. Это стандартные характеристики для наушников, ведь другие частоты человеческое ухо просто не может услышать. Звучит новинка весьма бодро, особенно порадуют низкие и средние частоты. Это самые важные частоты в шутерах, которые позволяют лучше слышать выстрелы, взрывы и шаги противников. К сожалению, никаких дополнительных технологий здесь не обнаружено — виртуального 7.1-канального звука, например, здесь нет.

Порадовал микрофон — он на гибкой штанге, так что вы сможете подобрать тот вариант, который вам больше всего подходит. У микрофона есть активное шумоподавление, которое отлично работает и позволяет передавать звук в более чистом виде. Конечно, как микрофон для проведения прямых трансляций этот продукт не подходит, у него не те характеристики, но вот в играх общаться с командой вы будете без проблем. Это, пожалуй, важнейшее преимущество микрофона — он позволяет спокойно и четко давать команды другим игрокам. Для более профессиональных задач нужно покупать уже отдельный микрофон.

Итог

Теперь о самом вкусном — официальная цена данной гарнитуры составляет 40 долларов. Это крайне дешево, учитывая, что это весьма стильное решение с отличным звуком и микрофоном. Если посмотреть на потенциальных конкурентов, хотя их при такой цене практически нет, то вы заметите, что там сплошной «Китай» с ужасным качеством сборки и страшными характеристиками. Здесь же все качественно, стильно и дорого, есть несколько цветовых вариантов на выбор. Думаю, гарнитура будет пользоваться спросом среди геймеров, особенно если вам просто нужно слышать врагов и активно командовать своими товарищам.

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