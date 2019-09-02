Предварительный обзор Cougar Vantar MX. Стильная механика

Дизайн корпуса

В эру механических клавиатур, когда про мембрану уже многие попросту забыли, крупным производителям становится все сложнее как-то привлечь к себе аудиторию. Но, есть все же несколько вариантов, которые работают безотказно. Именно по такому пути пошли разработчики клавиатуры Cougar Vantar MX, которая совсем скоро отправится в продажу. Давайте на нее посмотрим поближе.

Переключатели

Стоит отметить, что производитель не зря решил отказаться от дополнительных декоративных элементов своей клавиатуры — она выполнена в классическом дизайне и это смотрится крайне привлекательно. На лицевой стороне вы можете заметить совершенно обычный ряд клавиш, всего их здесь 104, и нет ничего лишнего. Ни дополнительного ряда клавиш, по которым вы все время промахиваетесь, ни ползунков, ни переключателей мультимедиа. Только стандартный набор клавиш. Это смотрится достаточно круто, ведь практически каждая вторая клавиатура на рынке сейчас оборудована дополнительными элементами, которые не всегда нужны пользователю. Кроме того, отсутствие лишних элементов позволило сделать клавиатуру максимально компактной и легкой. Для тех, кто не может похвастаться здоровенным рабочим столом, это действительно настоящий подарок. Можно было бы еще бухгалтерскую часть снять.

Особенности

Как и подобает дорогой игровой клавиатуре, данная модель оборудована механическими переключателями от компании Cherry MX, а пользователь может выбрать один из нескольких вариантов переключателей. Например, можно взять Black, Red, Brown или Blue. Черные и красные переключатели идеальны для игр — они очень быстрые, не издают много шума и обладают меньшим ходом до срабатывания, а вот коричневые и синие больше подходят для универсального использования. Например, если вы за компьютером и работаете, и играете, то лучше брать именно коричневые, а для печати идеально подходят синие переключатели. Все они рассчитаны на 50 миллионов нажатий, то есть, если говорить примерно, на семь-восемь лет активного использования. Согласитесь, для механической клавиатуры более чем внушительный срок службы — вы чаще ПК обновляете.

Итог

Верхняя панель клавиатуры выполнена из алюминия, что придает ей большей прочности и стиля, плюс клавиатура немного прибавила в весе и не так скользит по рабочей поверхности. Клавиши же оборудованы индивидуальной подсветкой — для каждой клавиши вы можете выбрать уникальный цвет, подобрать эффекты для всего полотна и так далее. Это не такая уж яркая особенность, ведь на рынке буквально каждая вторая клавиатура может похвастаться RGB на каждую клавишу, но в целом бонус приятный. Также стоит отметить 13 режимов работы подсветки — наблюдать за этой красотой всегда будет приятно. Естественно, у клавиатуры есть режим N-key Rollover, когда срабатывают нажатия сразу на все клавиши в любом количестве, есть частота опроса в 1000 Гц и время отклика в 1 мс. То есть, вроде ничего прямо уникального и невероятного в клавиатуре нет, но она отлично справляется со всеми задачами, которые вы перед ней поставите.К сожалению, на текущий момент официальной стоимости клавиатуры Cougar Vantar MX нет и производитель не говорит, когда она точно появится. Это немного усложняет нам задачу, так как сравнивать продукт с конкурентами не получится — без цены это невозможно. В целом, клавиатура достаточно привлекательная, компактная и не очень тяжелая, плюс у нее красивая продвинутая подсветка и прочие приятные мелочи. Если новинка выйдет за адекватные деньги, то без проблем — брать и играть.