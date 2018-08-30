Предварительный обзор Creative Sound BlasterX G6. Крутой звук для ПК и консолей

2018-08-30, Автор - Влад Волошин; Продукт - Creative Sound BlasterX G6; [74]
Вопрос качественного звучания интересует далеко не каждого пользователя, так что новинка Creative Sound BlasterX G6 подойдет лишь определенной категории геймеров. Дело в том, что кто-то с удовольствием играет в наушниках-затычках за 100 рублей и ему этого звука предостаточно. И мы таких пользователей не осуждаем, ведь у каждого свой слух, свой бюджет и возможности. Но, есть же еще категория меломанов, которые играют в игры и хотят получить там наиболее красочную картинку. Вот для них новую внешнюю звуковую карту и представили — она стильно выглядит, выдает совершенно иной уровень звука и работает не только с ПК, но и с консолями. Да-да, если у вас PS4, Xbox One или даже Nintendo Switch, то эта штуковина улучшит качество звучания. Вот сегодня мы и поговорим об устройстве, чтобы вы понимали, стоит ли продукт потраченных денег. Это довольно интересный гаджет, но и стоит он немалых денег.

Дизайн корпуса

Корпус продукта от предыдущей модели практически не отличается — форма та же, только некоторые элементы изменились. На переднем торце расположен регулятор громкости, он круглой формы с текстурным покрытием, чтобы вам было проще поймать его пальцами. Вокруг регулятора есть полоса подсветки, выглядит довольно привлекательно. Слева от регулятора находится 3,5-мм разъема для подключения наушников, а справа аналогичный выход под микрофон. На передней панели имеется логотип компании, у него тоже есть своя подсветка, что лишь добавляет стиля и дороговизны. В темноте такой гаджет вообще смотрится шикарно. На правом торце у нас есть две клавиши и переключатель, которые отвечают за усиление звука и выбор технологии звучания. Чуть правее от них есть индикаторы с иконками, указывающими на подключение гарнитуры или микрофона, что очень помогает во время игры.

Характеристики

Очень сложно что-то сказать про «железную» сторону гаджета, так как производитель детальных характеристик не называет. Мы лишь знаем, что звуковая карта обеспечивает воспроизведение звука 32 бит/384 кГц в форматах PCM и DSD-over-PCI. Помимо этого, есть усилитель для наушников Xamp, который работает с отдельными источниками и это, по словам производителя, кардинально улучшает качество звучания. Динамический диапазон составляет 130 дБ, чего хватит с головой для большинства пользователей. Есть поддержка виртуального 7.1-канального звука, декодер Dolby Digital и масса дополнительных технологий.

Подключение

С ПК все понятно — там проблем и вопросов с подключением устройства не возникнет. Однако, производитель заявил поддержку еще и консолей, при том всех из нынешнего поколения. То есть, если у вас есть приставка от Sony или Microsoft, то вы можете купить такую дискретную карту, купить хорошую гарнитуру и играть с более качественным звуком. Штатное качество у консолей не очень хорошее, это скорее уровень среднего звука на наушниках или колонках, которое улучшить без дополнительных карт расширения не получится.

Итог

Гаджет просто шикарный — он компактный и его можно будет без труда расположить на рабочем столе или поставить рядом с консолью возле телевизора. Подсветка придает внешнему виду уникальности, плюс есть все переключатели на корпусе. Оценить качество звука нужно самому, так как словами передать это не получится. Но, это как играть на 17-дюймовом мониторе с разрешением 1024 на 768, а потом пересесть на 55-дюймовый 4К телевизор. Ощущения невероятные, как будто начал играть в совершенно другие игры, с иным качеством звука и эффектами. Стоимость пока что в секрете.


Комментарии:
Предварительный обзор ID-Cooling ZoomFlo...
Предварительный обзор ID-Cooling ZoomFloВ последнее время пользователи стали больше времени уделять приобретению красивых комплектующих для своег...
Обзор News Break. Читаем мировые новости...
Обзор News Break. Читаем мировые новостиСовременный человек просто обязан читать разнообразные новости, чтобы оставаться на волне информации. Нел...
Защищенный смартфон AGM X3 на Snapdragon...
Защищенный смартфон AGM X3 на SnapdragonКомпания AGM пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью AGM X3, которая получила топовый чипсет ...
Смартфон Xiaomi Redmi Note 5 получил фун...
Смартфон Xiaomi Redmi Note 5 получил фунСмартфон Xiaomi Redmi Note 5 получил обновление прошивки до Android 8.1 Oreo, которое привнесло несколько...
Xiaomi Mi 8 SE и его характеристики...
Xiaomi Mi 8 SE и его характеристикиГаджет собран на базе новейшего мобильного чипсета Snapdragon 710. Он оборудован тыльной камерой, состоящ...
Samsung и его новинка Galaxy J2 Core...
Samsung и его новинка Galaxy J2 CoreGalaxy J2 Core имеет сравнительно небольшой дисплей на 5 дюймов, обеспечивающий четкость изображения 960 ...
Новый аппарат Galaxy A8 Star...
Новый аппарат Galaxy A8 StarВ оснащение смартфона входят беспроводные модули Bluetooth 5 LE и Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц), навигатор G...
Новинка Meizu 16X...
Новинка Meizu 16XНовинка будет иметь не более 6 ГБ оперативной памяти. Конструкция камер будет унаследована у старших аппа...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор корпуса Cooler Master MasterBox MB510L (MCB-B510L-KANN-S01)Обзор корпуса Cooler Master MasterBox MB510L (MCB-B510L-KANN-S01)
Обзор Digma Plane 7561N 3G. Недорогой 3G-планшет с IPSОбзор Digma Plane 7561N 3G. Недорогой 3G-планшет с IPS
Обзор ASUS VivoBook S13 S330. Самый компактный 13-дюймовый ноутбукОбзор ASUS VivoBook S13 S330. Самый компактный 13-дюймовый ноутбук
Обзор CamShel DVR 210. Недорогой видеорегистратор с двухканальной съемкойОбзор CamShel DVR 210. Недорогой видеорегистратор с двухканальной съемкой
Обзор AOC Q3279VWF. Доступный 32-дюймовый QHD-монитор с MVAОбзор AOC Q3279VWF. Доступный 32-дюймовый QHD-монитор с MVA
Предварительный обзор Creative Sound Bla...
Предварительный обзор Creative Sound BlaВопрос качественного звучания интересует далеко не каждого пользователя, так что новинка Creative Sound B...
Предварительный обзор ID-Cooling ZoomFlo...
Предварительный обзор ID-Cooling ZoomFloВ последнее время пользователи стали больше времени уделять приобретению красивых комплектующих для своег...
Обзор News Break. Читаем мировые новости...
Обзор News Break. Читаем мировые новостиСовременный человек просто обязан читать разнообразные новости, чтобы оставаться на волне информации. Нел...
Предварительный обзор ASUS ProArt PA24AC...
Предварительный обзор ASUS ProArt PA24ACНа рынке очень много игровых мониторов — буквально каждый второй продукт получает название геймерский и п...
Обзор Bookly. Читать стало еще удобнее...
Обзор Bookly. Читать стало еще удобнееИногда мы пишем обзоры на полезные приложения, которые интересны лишь определенной массе людей — спортсме...
Предварительный обзор DJI Mavic 2. Zoom ...
Предварительный обзор DJI Mavic 2. Zoom На рынке огромное множество разнообразных квадрокоптеров и если вы откроете какой-то профильный интернет-...
Обзор Day One Journal. Ведем дневник...
Обзор Day One Journal. Ведем дневникПриложений для ведения заметок сейчас невероятно много — буквально каждый второй разработчик выпускает по...
Предварительный обзор Panasonic Lumix DC...
Предварительный обзор Panasonic Lumix DCСовременные пользователи не желают покупать зеркальные фотоаппараты по целому ряду причин. Первое — это д...
Обзор Super Spell Heroes. Интересная кар...
Обзор Super Spell Heroes. Интересная карДостаточно часто разработчики игровых продуктом стараются придумать что-то интересное и необычное, но у н...
Предварительный обзор Poco F1. Новинка о...
Предварительный обзор Poco F1. Новинка оИногда крупные компании запускают сторонние линейки своей продукции, чтобы опробовать новые стратегии раз...
Alfa Future People V 2018. Юбилейный год...
Alfa Future People V 2018. Юбилейный год10-12 августа под Нижним Новгородом прошел уже юбилейный пятый фестиваль электронной музыки Alfa Future P...
Предварительный обзор Hexgears X-1. Меха...
Предварительный обзор Hexgears X-1. МехаВ последнее время беспроводные клавиатуры, наушники и мышки пользуются повышенным спросом среди пользоват...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor