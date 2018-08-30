Предварительный обзор Creative Sound BlasterX G6. Крутой звук для ПК и консолей

Вопрос качественного звучания интересует далеко не каждого пользователя, так что новинка Creative Sound BlasterX G6 подойдет лишь определенной категории геймеров. Дело в том, что кто-то с удовольствием играет в наушниках-затычках за 100 рублей и ему этого звука предостаточно. И мы таких пользователей не осуждаем, ведь у каждого свой слух, свой бюджет и возможности. Но, есть же еще категория меломанов, которые играют в игры и хотят получить там наиболее красочную картинку. Вот для них новую внешнюю звуковую карту и представили — она стильно выглядит, выдает совершенно иной уровень звука и работает не только с ПК, но и с консолями. Да-да, если у вас PS4, Xbox One или даже Nintendo Switch, то эта штуковина улучшит качество звучания. Вот сегодня мы и поговорим об устройстве, чтобы вы понимали, стоит ли продукт потраченных денег. Это довольно интересный гаджет, но и стоит он немалых денег.

Дизайн корпуса

Корпус продукта от предыдущей модели практически не отличается — форма та же, только некоторые элементы изменились. На переднем торце расположен регулятор громкости, он круглой формы с текстурным покрытием, чтобы вам было проще поймать его пальцами. Вокруг регулятора есть полоса подсветки, выглядит довольно привлекательно. Слева от регулятора находится 3,5-мм разъема для подключения наушников, а справа аналогичный выход под микрофон. На передней панели имеется логотип компании, у него тоже есть своя подсветка, что лишь добавляет стиля и дороговизны. В темноте такой гаджет вообще смотрится шикарно. На правом торце у нас есть две клавиши и переключатель, которые отвечают за усиление звука и выбор технологии звучания. Чуть правее от них есть индикаторы с иконками, указывающими на подключение гарнитуры или микрофона, что очень помогает во время игры.

Характеристики

Очень сложно что-то сказать про «железную» сторону гаджета, так как производитель детальных характеристик не называет. Мы лишь знаем, что звуковая карта обеспечивает воспроизведение звука 32 бит/384 кГц в форматах PCM и DSD-over-PCI. Помимо этого, есть усилитель для наушников Xamp, который работает с отдельными источниками и это, по словам производителя, кардинально улучшает качество звучания. Динамический диапазон составляет 130 дБ, чего хватит с головой для большинства пользователей. Есть поддержка виртуального 7.1-канального звука, декодер Dolby Digital и масса дополнительных технологий.

Подключение

С ПК все понятно — там проблем и вопросов с подключением устройства не возникнет. Однако, производитель заявил поддержку еще и консолей, при том всех из нынешнего поколения. То есть, если у вас есть приставка от Sony или Microsoft, то вы можете купить такую дискретную карту, купить хорошую гарнитуру и играть с более качественным звуком. Штатное качество у консолей не очень хорошее, это скорее уровень среднего звука на наушниках или колонках, которое улучшить без дополнительных карт расширения не получится.

Итог

Гаджет просто шикарный — он компактный и его можно будет без труда расположить на рабочем столе или поставить рядом с консолью возле телевизора. Подсветка придает внешнему виду уникальности, плюс есть все переключатели на корпусе. Оценить качество звука нужно самому, так как словами передать это не получится. Но, это как играть на 17-дюймовом мониторе с разрешением 1024 на 768, а потом пересесть на 55-дюймовый 4К телевизор. Ощущения невероятные, как будто начал играть в совершенно другие игры, с иным качеством звука и эффектами. Стоимость пока что в секрете.