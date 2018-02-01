Предварительный обзор DJI Mavic Air. Очень компактный дрон

Компания DJI в последнее время показывает массу интересных продуктов, которые реально могут привлечь аудиторию - то стабилизатор для смартфона показали, который стоит копейки и делает свою работу шикарно, то вот DJI Mavic Air анонсировали. Это компактный дрон, который по своим размерам меньше своей старшей модели, снимет достаточно хорошо, помещается в любой рюкзак и для тех, кто не хочет покупать здоровую и крутую версию Pro, можно взять этот компактный дрон и летать, снимать, получать удовольствие от происходящего. Как по мне, рынку нужен был такой релиз, ведь он позволяет вам получить устройство как для отдыха, так и для настоящих съемок, при низкой стоимости и отличном уровне сборки и наборе фишек. Собственно, осталось просто подождать, когда гаджет доберется до России и можно будет его купить, а пока что давайте посмотрим на его характеристики и оценим возможности устройства, дабы понимать, за что будем платить.

Характеристики

Начнем, пожалуй, с характеристик камеры, так как это достаточно важный момент и если вы планируете снимать видео, то эта информация вам важнее всего остального. Сюда поставили 1/2,3-дюймовый сенсор с разрешением 12 мегапикселей и объективом 24 мм f/2,8. Это очень хорошие показатели для камеры, которая имеет столь компактные размеры и вообще для камеры квадрокоптера это круто. Благодаря такому сенсору, видео в разрешении 4К на 30 кадрах в секунду будет выглядеть ярким, сочным и светлым, это приличный такой апгрейд в плане качества для своего сегмента. Так же дрон теперь умеет снимать фото с разрешением 32 мегапикселя - сферические панорамы и 180-градусные панорамы, это тоже прикольная штука, можно из этих фотографий крутой контент получать. В плане съемки фото и видео устройство очень понравилось, без всякого сомнения.

В плане полетов тоже все достаточно хорошо, хотя в этом никто и не сомневался. Благодаря своим компактным размерам и продуманной конструкции, дрон может летать на скорости до 68 километров в час (если нет сопротивления ветра) и летает он на протяжении 21 минуты. Есть шанс, что если летать не так быстро, то можно получить пол часа полетов, это отличный показатель для устройств на современном рынке. Плюс, теперь можно отлетать устройством от источника сигнала управления на 4 километра, у некоторых предыдущих моделей было всего 2 километра, это позволит вам летать дальше. Или терять дрон чаще, тут уже как повезет.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида устройство тоже порадовало - инженеры компании показали интересный дизайн со всеми фирменными особенностями - формы, переходы, цветовая гамма и элементы на корпусе напоминают старшую модель. Стоит отметить, что гаджет будет поставляться не только в белом варианте - в сети уже есть фото красного варианта и серого, так что если вы фанат стиля и вам хочется получить крутой дрон, то у вас такая возможность будет. Кстати, платформы, на которых находятся лопасти, можно складывать вовнутрь, это делает устройство максимально компактным и его так очень легко переносить.

Итог

Стоит такая радость 799 долларов, в комплекте с квадрокоптером будет сразу идти пульт дистанционного управления. Это достаточно круто, ведь пульт очень удобный и позволяет получать тонну удовольствия от полетов. Учитывая наличия пульта в комплекте, стоимость дрона кажется вполне оправданной - за такие деньги вы не найдете ничего лучше, а таких компактных решений на рынке вовсе нет, можно спокойно брать и летать в свое удовольствие. Думаю, в ближайшее время DJI завоюет рынок коптеров, у нее это хорошо получается.