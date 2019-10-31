Предварительный обзор DJI Mavic Mini. Самый компактный дрон

Дизайн корпуса

В последнее время тема коптеров довольно плохо раскрыта, ведь производители не делают упор на чем-то принципиально новом. Гораздо проще поставить чуть более крутую камеру и все, можно выпускать в продажу. Специалисты из DJI решили пойти иным путем и показали достаточно крутой компактный продукт, у которого банально нет аналогов на рынке.

Характеристики

Производитель решил сделать упор на компактности продукта и это даже в названии отображается — гаджет действительно максимально компактный, легкий и удобный при транспортировке. Это является серьезным преимуществом для тех пользователей, которые не хотят брать для квадрокоптера специальное оборудование, сумку или кейс, особенно когда речь идет о путешествии или поездке в другую страну или город. Этот гаджет вы спокойно бросаете в рюкзак вместе со всеми остальными своими вещами, после чего отправляетесь в путешествие и даже не думаете о том, что устройство занимает слишком много места или весит слишком много. Нет, разработчики все сделали правильно и довели DJI Mavic Mini до самого оптимального размера. Вес устройства составляет всего 249 грамм — это легче, чем некоторые смартфоны, не говоря уже о планшете или ноутбуке. И именно за это устройство и полюбили буквально на момент анонса.

Особенности

Конечно, помимо веса устройства DJI Mavic Mini пользователи будут обращать свое внимание еще и на качество съемки, которое здесь тоже на весьма приличном уровне. В основе камеры лежит сенсор CMOS 1/2,3 дюйма с 12 мегапикселями, который умеет снимать видео в разрешении 2,7К или 1080р на 30 и 60 кадрах соответственно. Этого достаточно, чтобы вы делали красивые панорамы или снимали свои спортивные достижения, плюс устройство позволяет делать фотографии в достаточно высоком разрешении. Да, у камеры нет 4К-разрешения, к которому сейчас все привыкли, но 2,7К не сильно уступает по качеству картинки, а занимает меньше места и монтировать такое видео гораздо проще. Никто и не сомневался, что продукт будет делать качественное видео, ведь раньше у DJI проблем с этим никогда не было. Даже для профессионалов этого качества хватает с головой.

Итог

Начнем с того, что длительность полета квадрокоптера на одном заряде батареи достигает 30 минут — это достаточно прилично при учете высокой скорости полета и компактных габаритов продукта. Кроме того, владельцы таких гаджетов абсолютно всегда покупают две-три батареи, а это значит, что с одним комплектом вы сможете пролетать несколько часов и снять очень много интересного материала. Также обратим внимание на то, что устройство, а точнее камера DJI Mavic Mini, оборудована трехосевым стабилизатором — камера не трясется во время полета, делая достаточно плавные снимки. И, естественно, продукт можно сложить — выдвижные панели с пропеллерами складываются внутрь, делая и без того небольшой гаджет еще более компактным. В этом, как по мне, заключается основное преимущество новинки, ведь коптер можно бросить даже в карман куртки.

Стоит отметить, что продажи устройства уже стартовали и вы можете купить комплект из квадрокоптера, батареи и контроллера за 399 долларов. Это достаточно доступно, если учитывать, что устройство снимает в высоком качестве и может похвастаться шикарными характеристиками. Также есть комплект с тремя батареями, который стоит 499 долларов и это даже более выгодное приобретение — все равно с одним аккумулятором много не полетаешь, а вот с тремя можно снять довольно много контента и насладиться кадрами, полученными с камеры.