Предварительный обзор EIZO FlexScan EV2760. Решение для офиса

2020-02-02, Автор - Влад Волошин; Продукт - EIZO FlexScan EV2760; [119]
Мы привыкли рассказывать об игровых мониторах, у которых яркие панели с подсветкой, изогнутые матрицы и прочие моменты. Однако сейчас пришло время поговорить о более интересным продукте, который создавали специально для работы в офисе или дома. Устройство очень интересное и сразу привлекает внимание своими яркими преимуществами. Итак, давайте смотреть.

Дизайн корпуса

В плане дизайна производитель, естественно, решил никого не удивлять, так как монитор создан для офиса и делать его излишне уникальным или привлекательным нет особого смысла. Здесь на лицевой стороне монитора находится дисплей с тонкой рамкой справа, слева и сверху. Это стандартное решение, чтобы пользователь мог поставить несколько монитором рядом друг с другом и получить достаточно привлекательную систему из нескольких мониторов. Также снизу имеется плашка с логотипом компании, а на тыльной стороне можно заметить весьма необычную ножку. Она позволяет поднимать или опускать монитор на нужную вам высоту, но лично нам такая подставка кажется крайне сомнительным вариантом. Все же она не вызывает ощущения надежности, хотя и нареканий на нее быть не должно. Подставка представлена о-образной конструкцией. Отдельно стоит сказать, что монитор поставляется в двух цветовых вариантах — черном и белом.

Характеристики

За основу монитора взята матрица IPS-типа с диагональю 27 дюймов. Для работы в офисе этого предостаточно, ведь пользователю обычно не нужно больше дюймов для работы с текстом, таблицами, почтой и прочими казуальными задачами. Разрешение у монитора при этом 2560 на 1440 точек, то есть 2К-разрешение во всей красе. Стоит сказать, что в этом плане производитель нас сильно порадовал, так как 4К-разрешение было бы здесь избыточным, а Full HD на 27 дюймах выглядит уже не очень хорошо. 2К-разрешение является идеальным выбором и мы рады, что производитель отдал предпочтение именно ему. Также стоит похвалить устройство за высокую яркость в 350 кд/м2 — даже в светлом помещении днем вы будете с комфортом работать и получать от этого процесса море удовольствия. Это, как по мне, весьма важный момент при подборе монитора, который будет стоять в офисе.

Особенности

Производитель решил, что в офисе не у всех есть возможность поставить колонки, так что внутри монитора установлены собственные динамики на 1 Вт. Это довольно слабые динамики и слушать музыку на них явно никто не будет. Но это отличный вариант на тот случай, если вы хотите получать уведомления в приложениях или мессенджерах и слышать их . Без динамиков это просто невозможно, а вот с ними вы будете слушать звук уведомлений. Также производитель заявил, что конструкция подставки и ножки создавалась с упором на то, что монитор должен занимать минимум места на рабочем столе, ведь обычно в офисах столы не очень большие. Это тоже довольно интересный бонус. И, естественно, здесь имеется технология, которая понижает количество негативного влияния изображения на глаза пользователя. Это тоже достаточно приятный бонус в том случае, если вы много работаете за монитором.

Итог

Монитор действительно достаточно интересный и для работы в офисе он подходит идеально. Да и для домашнего использования — тоже. Здесь большая диагональ дисплея, идеальное разрешение для рабочих задач, плюс качественные материалы и хорошая сборка. Это тот монитор, который вы поставите на рабочий стол и будете получать от него море положительных эмоций в течение очень длительного времени. А большего требовать от устройства даже и не стоит, особенно от столь доступного.

Комментарии и отзывы EIZO FlexScan EV2760
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