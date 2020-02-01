Предварительный обзор EVGA Z10 RGB. Клавиатура с дисплеем

Особенности

Производителям игровой периферии достаточно тяжело как-либо привлекать к себе внимание со стороны игроков, так как они уже все видели, все пробовали и знают, что нужно. В таких условиях удивить покупателя и тем самым вынудить его купить что-либо практически нереально, нужно предпринимать какие-то шаги, чтобы геймер удивился. И данная клавиатура это умеет.

Дизайн корпуса

Клавиатура может похвастаться достаточно большим количеством различных бонусов, среди которых стоит отметить полноценный дисплей по центру клавиатуры над основным блоком клавиш. Этот дисплей выглядит достаточно интересно и на него можно будет выводить какую-то полезную информацию. Конечно, никто не гарантирует, что игры будут поддерживать данную клавиатуру и что она будет выдавать данные об уроне, например, но вы точно сможете выводить туда время, громкость или название трека и так далее. Дисплей — весьма интересное решение, ведь не у каждой клавиатуры он есть. С другой стороны, многие геймеры согласятся с тем, что во время игры вы мало времени уделяете клавиатуре и больше смотрите на дисплей. Но производитель решил сделать упор именно на этом, так что кому-то клавиатура с дисплеем явно понравится. Жаль, что он все же не цветной — можно было бы сериалы смотреть во время игры.

Характеристики

Собственно, в плане дизайна авторы EVGA Z10 RGB решили себя ни в чем не ограничивать и показали достаточно интересное решение с морем дополнительных функций и возможностей. Начнем с того, что помимо классических 104 клавиш на корпусе так же расположен дополнительный ряд клавиш, на которые можно записать макросы или какие-то дополнительные функции. Это действительно удобно и легко, особенно если вы играете в мультиплеерные ролевые игры с большим набором умений. Также устройство может похвастаться стильным матовым черным пластиком и серебристой окантовкой на тыльной стороне корпуса — контраст очень интересный, хотя, конечно, тыльную панель клавиатуры вы будете видеть крайне редко и этот элемент дизайна явно не вызовет у вас восторг. Однако во всех остальных отношениях клавиатура выглядит очень даже стильно и необычно.

Итог

Клавиатура эта, естественно, механическая и предназначена она для тех пользователей, которые понимаю, зачем им именно механическая периферия. за основу клавиатуры взяты переключатели Kailh Blue или Kailh Brown, срок службы которых удивит даже заядлого геймера — переключателей хватает на 60 миллионов нажатий. Это очень серьезные показатели и такой клавиатуры вам хватит лет на десять, даже если играть весьма активно. Конечно, есть на рынке и более качественные переключатели, но они стоят дороже и, соответственно, стоимость самой клавиатуры тоже вырастет, а производителю этого не нужно. Также стоит отметить качество пластика продукта — он действительно толстый и клавиши не протрутся со временем. Отдельно стоит обратить внимание на софт, который позволяет настраивать море параметров клавиатуры и ее подсветки. Это очень полезный бонус.

Клавиатура стоит 200 долларов и это действительно очень высокая цена за игровую клавиатуру. Ранее мы уже говорили о том, что клавиатуры свыше 150 долларов можно смело называть очень дорогими гаджетами, а 200 долларов это практически цена видеокарты среднего класса. Однако стоит понимать, что производитель просит эти деньги за дополнительные бонусы вроде красивого дизайна из прочного пластика и дисплея. Последнее, вероятно, тянет на приличную долю этой цены и многие геймеры предпочли бы купить клавиатуру дешевле, но без монитора.