Предварительный обзор GIGABYTE Aero 15 Classic. Шикарный игровой ноутбук

2019-04-28, Автор - Влад Волошин; Продукт - GIGABYTE Aero 15 Classic; [140]
Технологии не стоят на месте и постепенно продвигаются вперед, предоставляя пользователям гораздо больше возможностей для работы или отдыха. Еще лет пять назад любой игровой ноутбук стоил космических денег, был громадным, тяжелым и не пользовался широким спросом у аудитории. Такие махины покупали только гики и те, кто хотел работать вдалеке от дома. Теперь ситуация изменилась и игровой ноутбук с невероятной производительностью лишь немного больше, чем любой другой пользовательский ноутбук. Все благодаря продвинутым технологиям и всевозможным бонусам, которые стали доступны. Сегодня мы поговорим о ярком представителе современных игровых устройств — GIGABYTE Aero 15 Classic. Этот ноутбук готов покорять рынок и своих пользователей не только начинкой, но и своим внешним видом. Осталось только разобраться в том, а стоит ли ноутбук своих денег или можно посмотреть на конкурентов.

Характеристики

Ноутбук, что не удивительно, построен на основе процессора Intel Core девятого поколения, новую линейку которых только-только представили. Всего есть три варианта процессоров — в старшей комплектации установлен Core i9-9980HK (2,4–5,0 гигагерц), потом идет вариант с процессором Core i7-9750H (2,6–4,5 гигагерц), а у самой младшей модели установлен Core i7-9750H. Производительности процессора с головой хватит, чтобы вы могли играть в любые игры, попутно запуская разнообразные приложения, стримы и так далее. За графику ноутбука отвечает видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q или GeForce RTX 2070 Max-Q. Нужно понимать, что уже этого предостаточно, чтобы вы полюбили ноутбук с первого взгляда, ведь мощности у него хватит на любую современную игру, не говоря уже о работе с видео или фото. Отличная мобильная рабочая станция получается.

Дизайн корпуса

Производитель приложил массу усилий, чтобы новый игровой ноутбук был более-менее компактным и позволил вам не носить целую сумку с собой. Толщина ноутбука составляет всего 18,9 миллиметра, это очень тонкое решение, которое лишь слегка уступает ультрабукам. Рамки вокруг дисплея сведены к минимуму, чтобы уменьшить общие габариты устройства, а клавиатура вовсе идет без рамок справа и слева — клавиши практически сливаются с бортиком. Все это сделано для уменьшения общих габаритов продукта. На тыльной крышке ноутбука нарисован логотип компании и больше никаких декоративных элементов здесь нет, все выполнено максимально строго и сдержано.

Особенности

Диагональ дисплея составляет 15,6 дюйма, а разрешение пользователь выбирает самостоятельно — либо FullHD, либо 4К (3840 на 2160 точек). То есть, вы можете получить полноценный 4К дисплей и монтировать видео, к примеру, с максимальной детализацией изображения. Есть также возможность выбрать матрицу с частотой обновления 240 Гц, чтобы играть в соревновательные игры и замечать даже мельчайшие детали. Кроме того, у ноутбука просто шикарная подсветка клавиатуры, что дает вам с комфортом играть в игры ночью и не переживать о том, что вы промахнетесь миро нужной клавиши и проиграете битву. Да и работать, конечно же, так тоже удобнее.

Итог

На текущий момент у нас нет официальной стоимости ноутбука — она появится чуть позже. Но, нужно понимать, что это мощнейшее игровое устройство с самой передовой видеокартой, продвинутым процессором и морем оперативной памяти. Все это упаковано в компактный легкий корпус и мы уверены, что ноутбук будет дорогим. С другой стороны, для многих пользователей это просто идеальное решение на каждый день — как для работы, так и для игр.

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