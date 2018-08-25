Предварительный обзор Hexgears X-1. Механика для MMORPG

В последнее время беспроводные клавиатуры, наушники и мышки пользуются повышенным спросом среди пользователей. Все дело в удобстве и комфорте — вам не нужно думать о проводах, не нужно складировать кучу кабелей за рабочим столом. Просто подключили клавиатуру или гарнитуру к компьютеру и работаете с комфортом. Конечно, большинство пользователей напрочь отказывается от мысли про покупку беспроводной периферии по целому ряду причин, но есть яркие примеры того, что вскоре ситуация изменится. Например, уже сейчас клавиатура под названием Hexgears X-1 готовится к выпуску в свет. Разработчики продукта собрали на Kickstarter в десять раз больше денег, чем планировалось, а значит можно спокойно заниматься релизом и получать неплохую прибыль. Собственно, сегодня мы посмотрим на преимущества этого решения и расскажем, почему продукт настолько интересен пользователям.

Дизайн

Поставляется клавиатура в двух вариантах — черная и белая. Нужно отметить, что белая здесь на самом деле больше похожа на серебристую версию. Черный вариант, естественно, более привлекательный и практичный, особенно если вы геймер и любите сесть булочку во время игры. Производитель отказался от бокового цифрового блока, который во многих клавиатурах присутствует. Это важная деталь, так как я, к примеру, эту панель не использую вообще. Соответственно, более компактный дизайн позволяет больше пространства для мышки получить. Для тех, у кого стол компактный, преимущество будет действительно привлекательным. Профиль у модели низкий, здесь используются механические переключатели с ножничным механизмом, прямо как на ноутбуках. Получается весьма стильно и тихо, хотя после обычной механики нужно будет немного привыкать.

Помимо этого, дизайнеры позаботились о целом ряде деталей. Например, клавиатура подключается по беспроводному протоколу, но если вам нужен провод, то вы можете его подключить на торце корпуса и включить другой конец в компьютер. То есть, если вы не любите заряжать устройство и вам это не нужно, то обычный проводной вариант подключения тоже имеется. Клавиши здесь хотя и построены по ножничному механизму, но повестка работает на вполне адекватном уровне — подсвечивается и подложка, и сами символы. Работать с текстом или играть в темноте будет удобно, без проблем и нареканий. Расстояние между клавишами, кстати, стандартное, так что играть вы будете без проблем.

Начинка

За основу клавиатуры взяты механические переключатели Kaihua с низким профилем. На выбор пользователя предлагают коричневые, черные или белые варианты. Это тактильные и линейные варианты, которые позволяют вам комфортнее набирать текст или работать с играми. Пока что тестов данных переключателей в сети нет, вероятно их только-только выпустили в продажу или даже сами разработчики их создали. Однако, нам обещают приличное количество нажатий на отказ, поддержка шести одновременных нажатий и 3 месяца работы от батареи с выключенной подсветкой.

Итог

На данный момент вы можете заказать клавиатуру за 99 долларов, после релиза цена может немного вырасти. Здесь нужно понимать, что разработчики изначально просили 30 тысяч долларов для запуска массового производства, а уже им удалось собрать 300 тысяч долларов. Это значит, что вскоре начнутся первые поставки, после чего команда явно создаст еще второе поколение. Для фанатов низкого профиля и механики это настоящее открытие, которое можно использовать сразу и для работы, и для игр, и для подключения к телевизору. Отличный девайс за 99 баксов.