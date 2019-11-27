Предварительный обзор Huawei Sound X. Умный динамик

Дизайн корпуса

Компания Huawei решила расширить количество своих устройств в разных категориях и представила довольно интересную умную колонку, которая обладает целым перечнем преимуществ, отличным качеством звука и прочими бонусами. Давайте посмотрим поближе, что же умеет данный гаджет, и решим, стоит ли тратить на него свои личные средства и время.

Характеристики

Довольно интересным решением дизайнеров было сделать устройство валяной формы в черном цвете. В итоге Huawei Sound X очень похож на Mac Pro прошлого поколения, что лишь делает его еще более привлекательным и интересным. На лицевой стороне можно заметить отверстие, внутри которого находится основной динамик гаджета. Выглядит очень необычно — производители чаще стараются таких решений избегать. Однако авторы данного продукта решили не бояться и показать действительно уникальный продукт. На верхней части можно заметить сенсорную панель для управления функциями колонки, которая обрамлена красивой подсветкой. Выглядит очень привлекательно, особенно на контрасте с черной панелью корпуса самого устройства. Также неплохо выглядит контраст между глянцевой панелью и матовой — переход резкий и смотрится крайне интересно. В целом, дизайн новинки очень порадовал.

Особенности

При создании устройства Huawei Sound X производитель сделал серьезную ставку на качество звука, так что если вы являетесь поклонником качественной музыки и хотите получать от нее максимум удовольствия, то стоит обязательно обратить свое внимание на эту новинку. По периметру устройства размещено шесть 1,5-дюймовых динамика, которые выдают общую мощность в 48 Вт, плюс по центру лицевой и тыльной панелей находятся сабвуферы общей мощностью 60 Вт. Получается довольно интересная аудио-сцена, которая при этом довольно громкая и басистая — для прослушивания музыки и маленьких вечеринок внутри какого-либо помещения этого будет предостаточно. Особенно если вы любите поп или рок, где преобладают низкие частоты. Также производитель заявил, что колонка способна выдавать частоты в диапазоне 40 Гц до 40 кГц, хотя 40 кГц ухо человека услышать просто не может.

Итог

Отметим, что над умными функциями устройства производитель тоже довольно активно поработал, ведь это не просто колонка для вывода звука с вашего смартфона или ноутбука, а очень крутое решение для работы с практически любыми гаджетами. К примеру, внутри установлен процессор на четыре вычислительных ядра с тактовой частотой 1,5 гигагерца, который выдает приличную производительность. У современных смартфонов столько же мощности, а это ведь просто колонка. Также стоит отметить наличие встроенной памяти объемом 8 гигабайт, на которой, видимо, можно будет хранить личный контент вроде музыки, плюс есть 512 мегабайт оперативной памяти. Фактически, вы получаете колонку для прослушивания музыки, которая в плане производительности находится на уровне недорогого смартфона. Очень достойно для такого рода устройств.

На хороших характеристиках производитель решил не останавливаться и предложил весьма интересную акцию. Дело в том, что одна колонка обойдется вам в 285 долларов — это вполне адекватная стоимость за столь продвинутое устройство, которое выдает отличное качество звука и прочие преимущества, которые вас явно порадуют. А если вы захотите купить сразу две колонки, для двух комнат, стерео-системы или просто вместе с товарищем, то за два устройства сразу с вас попросят всего 550 долларов вместо 570, если покупать колонки поштучно.