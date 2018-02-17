Предварительный обзор IN WIN 305. Слишком дорого?

2018-02-17, Автор - Влад Волошин; Продукт - IN WIN 305; [57]
Большинство современных корпусов за приличные деньги выглядят красиво. То есть, если вы хотите найти себе продуманное и стильное решение, плюс у вас нет ограничения по количеству средств, то на рынке есть очень много вариантов. У нас на сайте в разделе обзоров настоящая подборка красивых корпусов, достаточно лишь пролистать варианты и выбрать себе то, что действительно выглядит привлекательным. С другой стороны, есть целый ряд пользователей, которые хотят получить что-то совершенно уникальное. То, чего нет у других пользователей. Когда у вас уже есть крутой компьютер с топовыми комплектующими и вы хотите еще как-то выделиться, приходит желание купить IN WIN 305. Стоит отметить, что у данного корпуса нет совершенно ничего такого, что могло бы вас удивить. Он красивый, без всяких сомнений, но стоит корпус на порядок дороже своих самых дорогих конкурентов. Стоит ли он своих денег?

Дизайн корпуса

Корпус выполнен в белом цвете, преимущественно, что уже выделяет его среди потенциальных конкурентов. Дело в том, что белые корпуса достаточно редко выпускают - они не совсем практичные и работать с ними не всегда удобно. Любая пыль, грязь или отпечатки остаются на корпусе намного быстрее. Но, разработчики этого устройства решили не бояться пыли. На лицевой стороне корпуса у нас расположена большая белая панель, справа на ней имеется плашка в дизайне дерева. Там выгравирован логотип компании, расположены порты USB и 3,5-мм для подключения наушников и микрофона. Имеется громадное прозрачное окно справа, сквозь которое вы будете наблюдать за своим красивым железом. Не скажу, что это прямо новинка на рынке, но стекло и правда качественное, установлено в специальную дверцу, которую можно снимать за ручку. Это намного удобнее винтов с накатанной головкой, без сомнения.

На правой грани имеется перфорация в виде сот, она позволяет корпусу продувать воздух и в этом направлении. В частности, это очень полезно, если вы установите радиатор СВО именно в этом направлении. Ножки корпуса выполнены из черного материала, это очень гармонично смотрится с черной рамкой, ручками и белым корпусом. В плане внешнего вида вопросов вообще нет, разве что эта планка дерева немного вбивается из общей картины, но это не так страшно и производитель явно знает, что делает. За внешний вид ставим пятерку и давайте посмотрим на шасси корпуса, это важнейшая деталь.

Шасси

Внутри корпус очень сильно отличается от классической компоновки тех вариантов, что вы видели ранее. Здесь в верхней части расположен отсек для блока питания, на этот же отсек можно подцепить радиатор системы охлаждения. Под отсеком находится посадочное место для материнской платы, под платой - места для вентиляторов. С одной стороны - классно и необычно, с другой - далеко не у всех блоков питания хватит длинны кабеля, дабы подключить видеокарту красиво. Придется либо бросать кабель через всю плату, что не очень красиво, либо покупать переходники, что тоже не всегда удобно.

Итог

Исходя из того, что я уже сказал, нельзя сделать вывод, что корпус реально стоит дороже конкурентов. У большинства топовых компаний на рынке есть масса красивых корпусов, которые выглядят даже на порядок интереснее этого варианта, у них более продуманная система сборки компьютера, больше подсветки и окошек. Этот продукт выглядит как немного улучшенная версия устарелого корпуса из Китая, куда добавили интересный дизайн и решили удивить вас нестандартной расстановкой компонентов. Во всем остальном - обычное решение, которое не стоит тех денег, что за него просят.

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