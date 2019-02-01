Предварительный обзор IO Data GigaCrysta LCD-GC242HXB. Геймерский монитор

Нужно понимать, что на текущий момент рынок игровых мониторов уже настолько развит, что говорить о каких-то особенных параметрах или характеристиках просто не получается. Производители вроде как хотят удивить своего потенциального покупателя невероятными цифрами и новыми технологиями, но их просто нет. В этой ситуации кто-то делает крутой дизайн, кто-то работает в направлении подсветки или дополнительных функций вроде прицела по центру экрана. Разработчики монитора IO Data GigaCrysta LCD-GC242HXB решили пойти иным путем и предоставить геймеру действительно лучший набор характеристик, чтобы вы могли с максимальным комфортом сражаться в виртуальных мирах и получать от этого массу положительных эмоций. Сегодня мы детально разберем характеристики новинки и обсудим, почему некотор из них практически не имеют веса на общей картине. Итак, давайте смотреть, что у нас там под капотом.

Характеристики

Начнем с основного — хотя на промо материалах, которые появились какое-то время назад на просторах интернета, указана диагональ в 24,5 дюйма, на деле вы получаете монитор 23,6 дюйма. В названии вовсе эту цифру округлили до 24 дюймов, чтобы пользователю было проще выбирать продукт. Этой диагонали вполне достаточно для того, чтобы с комфортом играть в любимые игры и получать от них максимальное удовольствие. Разрешение составляет 1920 на 1080 точек и это было сделано специально. У такого разрешения есть свои преимущества — ваш компьютер точно сможет выдать приличное количество кадров в секунду, плюс вы можете не переживать об оптимизации картинки, так как все игры точно поддерживают разрешение FullHD. Многие профессиональные геймеры считают, что 24 дюйма и 1080р — лучшая комбинация для игровых задач. Мы с этим вполне согласны.

Особенности

Далее, матрица построена по технологии TN и это позволило производителю снизить время отклика до рекордного показателя в 0,6 мс. Нужно понимать, что у большинства современных игровых мониторов на этой же матрице время отклика составляет 1 мс, так что на деле разницу вы не заметите. Но, приятно понимать, что у тебя время отклика меньше и в теории ты будешь быстрее своего оппонента. Кроме того, монитор поддерживает частоту обновления кадров в 144 Гц, так что в шутерах и прочих играх вы получите максимально плавную картинку. Это действительно важный момент, особенно если вы метите в киберспорт и хотите достичь больших успехов.Монитор порадовал технологией Night Clear Vision, которая позволяет понизить контраст в темных сценах и тем самым сделать видимость в таких локациях более четкой. То есть, в тех участках виртуального мира, где враг вас просто не заметит, у вас будет приличное преимущество и четкая картинка. Есть даже поддержка HDR10, что тоже позволяет улучшить изображение. Все сделано для того, чтобы вы играли и наслаждались процессом. Яркость у монитора составляет 300 кд/м2, что волне стандартно для игрового монитора, а контраст составляет 1000:1.

Итог

Разработчики монитора уверяют, что их продукт идеально подходит для активных геймеров, которые хотят получить от игры максимум возможностей. К сожалению, пока что даты релиза никто не называет, да и стоимость тоже остается в секрете. Но, это весьма известная фирма, плюс характеристики у монитора действительно впечатляют, а значит устройство вполне может удивить высокой ценой. Все же геймерские мониторы в последнее время становятся только дороже, особенно при наличии каких-то особенностей вроде минимального времени отклика. Ждем релиз и стоимость.