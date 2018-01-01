Предварительный обзор Iiyama ProLite X3272UHS-B1. Очень стильно

Иногда производители мониторов прямо удивляют нас и не всегда, к сожалению, в позитивную сторону. Например, вот выпустили в свет монитор Iiyama ProLite X3272UHS-B1, который должен вас порадовать по всем параметрам, но на деле все получается немного не так круто, как хотелось бы. Например, производитель вложил массу ресурсов и сил в создание реально крутого набора характеристик, но дизайн вот продумал весьма слабо и недостатки, которые сразу бросаются в глаза, немного смущают. Плюс, как-то цена выглядит слишком низкой для такого продукта и либо иностранные ресурсы врут, либо компания чего-то не договаривает. Скажу сразу - стоимость монитора составляет 500 евро и для своих характеристик это шикарная цена, на самом деле, вот только мне кажется, что на момент релиза ее изменят. А пока что мы можем посмотреть на то, что из себя представляет этот продукт и почему он так заинтересовал прессу.

Характеристики

Начнем с того, что диагональ дисплея здесь составляет не 32 дюйма, как ве подумали из названия, а 31,5 дюйма. Это важный момент, так как очень часто так пользователи получают не совсем то, что они хотели. Далее, разрешение дисплея составляет 3840 на 2160 точек, то есть настоящее 4К изображение, которое вас очень и очень порадует. В паре с VA матрицей получается просто отличная детализация, яркость, контраст и цветопередача. В этом плане устройство очень порадовало и есть ощущение, что это один из лучших мониторов на рынке, которые вообще есть. Этим разработчик нас и порадовал больше всего - качество картинки здесь действительно шикарное и работать или играть в игры на таком мониторе будет очень и очень приятно. Правда, для игры в 4К вам и компьютер нужен далеко не обычный, но это уже мелочи, о которых мы поговорим немного позже. Сейчас давайте посмотрим на второстепенные характеристики.

Монитор получил антибликовое покрытие с огромным охватом цветовых оттенков, так что в плане цветопередачи все очень хорошо. Яркость составляет 300 кд/м2, контраст на уровне 3000:1, но это не новость - VA матрицы славятся своими возможностями в плане контрастности. Имеется технология Advanced Contrast Ratio, позволяющая в темных сценах получать более насыщенную картинку, плюс добавили технологию Flicker-free и уменьшили количество синего света, дабы ваши глаза не страдали при длительной работе. Есть так же динамики, достаточно портов для подключения периферии и так далее, но в плане начинки здесь все хорошо, это я уже говорил ранее.

Дизайн корпуса

Главным недостатком продукта стала подставка - производитель решил реализовать ее в виде двух небольших пластин, которые за монитором соединяются вместе и подключаются к самому монитору. Не трудно догадаться, что такая малая площадь соприкосновения не даст монитору нужной устойчивости и он будет шататься от любого движения. Плюс, такая подставка не дает достаточной свободы в плане наклона и поворота, так как закреплена ножка на достаточно слабом креплении и помимо наклона вам ничего не предоставляют.

Итог

Конечно, в плане характеристик продукт очень порадовал, он выглядит достаточно хорошо и картинка здесь просто шикарная - если работать с данным продуктом с видео или фото контентом, верстать и так далее, то у вас будет масса положительных эмоций и ничего более. Но, недостаток в виде весьма слабой подставки и простого дизайна с глянцевым пластиком портит ощущения окончательно. Да, за 500 евро вы получите монитор отличного качества и если повесить его на стену, то все будет просто идеально. Да и конкурентов не так много.