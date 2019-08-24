Предварительный обзор Jonsbo A4. Компактный корпус

Дизайн корпуса

Сегодня речь пойдет о достаточно компактном варианте корпуса, который позволит вам не переживать о том, что ваш рабочий стол занят большущим компьютером. Мы обсудим преимущества такого дизайна и решим, стоит ли отдавать деньги за такое удобство или нет. Хотя, это достаточно субъективная штука и не все со мной согласятся.

Шасси

В плане внешнего вида у модели Jonsbo A4 все очень даже хорошо — производитель решил не идти на поводу у современной моды и представил стильный корпус серебристого цвета. На фронтальной стороне у нас имеется сплошная панель, на которой есть лишь клавиша подачи питания и порт USB 3.0 для подключения периферии. Хотя, конечно, чтобы не портить идиллию могли бы оставить только клавишу питания, а порт перенести на заднюю панель. Боковая левая сторона выполнена из стекла, это сейчас уже никого не удивляет, но через такую панель можно смотреть на красивую начинку вашего компьютера. Самое время заказывать комплектующие с подсветкой, чтобы не наблюдать темноту внутри корпуса. Больше никаких дизайнерских особенностей у корпуса нет — это стандартный параллелепипед, который окрасили в серебристый цвет. Он достаточно компактен и в нем можно собрать полноценный игровой ПК.

Особенности

Главная фишка корпуса заключается в его компактности, что накладывает определенные ограничения при сборке компьютера. Это вполне естественно, ведь если в классическом большом корпусе вы можете поставить ATX-плату, то здесь приходится использовать более компактный типоразмер Mini-ITX. Конечно, такие платы имеют определенные ограничения, но с этим придется мирится, если вы хотите именно компактное решение, а не здоровенную коробку на рабочем столе. Кроме того, видеокарта сюда устанавливается вполне любая — поддерживается длина видеокарты до 325 миллиметров. Стоит сказать, что лишь немногие графические ускорители переходят планку в 31 сантиметр, так что здесь еще полтора сантиметра запаса имеется. Для установки накопителей есть два слота, плюс здесь вам придется использовать СЖО, так как башня просто не влезет по габаритам. Но, это не такая уж и проблема на самом деле.

Итог

Разработчики корпуса явно знают свое дело и это замечаешь в мелочах. Во-первых, у корпуса есть ножки, которые делают его более устойчивым, позволяют воздуху проходить под днищем корпуса и не нагнетать там температуру, плюс ножки немного гасят вибрацию от блока питания. Во-вторых, на верхней грани имеется перфорация для прохода воздуха, ведь именно там будет установлен радиатор системы жидкостного охлаждения. Кроме того, внутри корпус условно разделен на две половины — в одной расположена материнская плата с процессором и СЖО, а в другом видеокарта. Это позволяет не нагнетать горячий воздух в одном отсеке корпуса и более компактно разместить компоненты внутри. Благодаря этому решению корпус получился более тонким, хотя все комплектующие внутри остались прежними и никуда абсолютно не делись. За это точно стоит продукт похвалить.Корпус достаточно привлекательно выглядит и в нем действительно внутри много места, чтобы собрать мощный компьютер мечты. Вопрос только в том, хотите ли вы ужиматься ради такого комфорта или нет. Кому-то покажется странным покупка компактного корпуса, когда на рынке есть даже более доступные варианты, в которых тьма пространства, можно поставить что-угодно и не переживать о перегреве из-за дешевых вентиляторов. Однако есть и те, кто хочет именно компактность и мы не в праве их критиковать — у каждого свой вкус и свои предпочтения.