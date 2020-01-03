Предварительный обзор Klipsch. Наушники без названия

2020-01-03, Автор - Влад Волошин; Продукт - Klipsch T10 True Wireless; [83]
Самое время поговорить о современных технологиях, которые окружают нас повсюду. Многие производители делают существенный упор на беспроводных наушниках, вот только они пытаются их еще и доступными сделать, экономя на определенных элементах. С данной моделью экономить никто не стал, так что качество конечного продукта должно быть идеальным.

Дизайн корпуса

Наушники выглядят достаточно привлекательно, чтобы назвать их утонченными и стильными — пользователю такое решение точно понравится. Оголовье выполнено из довольно мягкого материала, который прилегает в голове и при этом не создает никакого дискомфорта. Это действительно приятно, так как очень часто производители забывают о таких вот элементарных тонкостях. От оголовья идет прочная дуга, на конце которой располагаются чаши. Стоит сказать, что наушники поставляются в двух цветовых вариантах, белом и черном, так что вы сможете выбрать ту модель, которая вам больше всего подходит по цвету. Сами чаши с внешней стороны оформлены в очень интересном стил с углублением. Стоит обратить внимание еще и на мелкие детали — шов на оголовье, указывающий на плотность используемых нитей, декоративные украшения и так далее. Производитель явно знает толк в дизайне.

Характеристики

Собственно, производитель использует в данных наушниках довольно большие излучатели для обеспечения более высокого уровня качества звучания — ваши любимые треки, если они записаны в высоком качестве, будут звучать намного лучше. Например, производитель уверяет, что наушники будут отлично справляться с высокими и средними частотами, а с низкими, естественно, никаких проблем не возникнет. Это довольно важное преимущество, так как пользователь при покупке наушников такого уровня хочет получить действительно высочайшее качество звучания музыки, особенно когда речь идет о высоких частотах. Обычно недорогие модели выдают просто ужасные «верхи», предпочитая прорабатывать нижние частоты и средний диапазон. У данной модели никаких проблем нет — излучатели современные, большие и качественные, а значит проблем со звуком быть не должно в принципе.

Беспроводная связь

Главным преимуществом данных наушников является система, которая отвечает за активное подавление шума. Это правда довольно полезный бонус, если вы слушаете музыку на улице, в метро или просто сидите в кафе и не хотите слушать окружающих. Наушники со специальной системой улавливают звук окружающего мира и посылают в амбушюры некий анти-звук, чтобы создать ощущение тишины. При прослушивании музыки это просто позволяет не слышать окружающий мир, а в шумном помещении можно сидеть в полной тишине. Отличный бонус. Кроме того, производитель заявляет, что наушники на одном заряде могут работать в течение тридцати часов, чего вполне достаточно, чтобы вы с удовольствием наслаждались музыкой весь день или во время перелета из одной точки мира в другую. Собственно, в этом нет ничего удивительного, но параметр весьма приятный для активных пользователей.

Итог

Современные наушники без проводов уже никого не удивляют — пользователь может совершенно спокойно купить любую модель от самых разных производителей со всего мира, получив при этом качественный звук. Однако данная модель нацелена на то, чтобы радовать вас дополнительными приятными бонусами вроде активного подавления шума или просто качественного звучания в течение тридцати часов. Отличное устройство, жаль, что мы пока что стоимость не знаем — пока что производитель не называет эту цифру.

Комментарии и отзывы Klipsch T10 True Wireless
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