Предварительный обзор Klipsch. Наушники без названия

Самое время поговорить о современных технологиях, которые окружают нас повсюду. Многие производители делают существенный упор на беспроводных наушниках, вот только они пытаются их еще и доступными сделать, экономя на определенных элементах. С данной моделью экономить никто не стал, так что качество конечного продукта должно быть идеальным.
Дизайн корпуса
Наушники выглядят достаточно привлекательно, чтобы назвать их утонченными и стильными — пользователю такое решение точно понравится. Оголовье выполнено из довольно мягкого материала, который прилегает в голове и при этом не создает никакого дискомфорта. Это действительно приятно, так как очень часто производители забывают о таких вот элементарных тонкостях. От оголовья идет прочная дуга, на конце которой располагаются чаши. Стоит сказать, что наушники поставляются в двух цветовых вариантах, белом и черном, так что вы сможете выбрать ту модель, которая вам больше всего подходит по цвету. Сами чаши с внешней стороны оформлены в очень интересном стил с углублением. Стоит обратить внимание еще и на мелкие детали — шов на оголовье, указывающий на плотность используемых нитей, декоративные украшения и так далее. Производитель явно знает толк в дизайне.
Характеристики
Собственно, производитель использует в данных наушниках довольно большие излучатели для обеспечения более высокого уровня качества звучания — ваши любимые треки, если они записаны в высоком качестве, будут звучать намного лучше. Например, производитель уверяет, что наушники будут отлично справляться с высокими и средними частотами, а с низкими, естественно, никаких проблем не возникнет. Это довольно важное преимущество, так как пользователь при покупке наушников такого уровня хочет получить действительно высочайшее качество звучания музыки, особенно когда речь идет о высоких частотах. Обычно недорогие модели выдают просто ужасные «верхи», предпочитая прорабатывать нижние частоты и средний диапазон. У данной модели никаких проблем нет — излучатели современные, большие и качественные, а значит проблем со звуком быть не должно в принципе.
Беспроводная связь
Главным преимуществом данных наушников является система, которая отвечает за активное подавление шума. Это правда довольно полезный бонус, если вы слушаете музыку на улице, в метро или просто сидите в кафе и не хотите слушать окружающих. Наушники со специальной системой улавливают звук окружающего мира и посылают в амбушюры некий анти-звук, чтобы создать ощущение тишины. При прослушивании музыки это просто позволяет не слышать окружающий мир, а в шумном помещении можно сидеть в полной тишине. Отличный бонус. Кроме того, производитель заявляет, что наушники на одном заряде могут работать в течение тридцати часов, чего вполне достаточно, чтобы вы с удовольствием наслаждались музыкой весь день или во время перелета из одной точки мира в другую. Собственно, в этом нет ничего удивительного, но параметр весьма приятный для активных пользователей.