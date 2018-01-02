Предварительный обзор LG 27GK750F-B. Слишком хорош

Мы уже давно не видели игровых решений от компании LG и многие уже и забыли, что этот производитель может показывать реально крутые продукты. Все же, не просто так компания LG выпускает одни из лучших дисплеев для мобильных телефонов, значит с монитором для геймера тоже может справиться. Так вот, компания показала новый монитор LG 27GK750F-B, который создавали специально для заядлых геймеров и всех тех, кто хочет получить от своего игрового процесса максимум - даже киберспорт можно сюда записать, ведь для состязаний по сети нужны максимально продвинутые характеристики. Так вот, пришло время посмотреть на новинку и решить нужна ли она потенциальным покупателям - конкурентов на рынке очень много, каждый хочет показать что-то свое, что-то крутое и уникальное, а значит придираться к новинке мы будем весьма сильно. Посмотрим же что там нам приготовит разработчик и почему этот монитор так активно обсуждают в сети.

Характеристики

Начнем с основного - диагональ дисплея составляет 27 дюймов, чего вполне достаточно для того, чтобы вы с удовольствием и комфортом играли или смотрели фильмы. Больше диагональ - приходится ставить монитор дальше от себя, это не сильно хорошо для каких-то шутеров, а меньше диагональ уже не интересна. Разрешение дисплея составляет 1920 на 1080 точек, это достаточно устаревшее по современным меркам рынка разрешение, но для игр, в частности для киберспорта, это идеальный показатель. Так же стоит отметить, что 4К мониторы для шутеров используют редко, так как нужна громадная производительность компьютера для получения нужной частоты кадров. В этом плане FullHD картинка более привлекательна и далее вы поймете почему более высокое разрешение решили не использовать. Это не ошибка инженеров, а хитрый ход.

Монитор порадует заядлого геймера матрицей с частотой обновления 240 Гц. Это громадная частота, которая оставит далеко позади всех конкурентов и позволит с удовольствием и комфортом играть во все ваши любимые игры. Естественно, в шутерах вроде CS GO такая частота еще и преимущество над противником даст. Дабы вы могли в игре получить 240 кадров в секунду, разработчики решили поставить не 2К или 4К матрицу, а обычную FullHD. Матрица здесь установлена TN, у нее не таких уж хорошие углы обзора, но отличная яркость имеется, 1 мс времени отклика и отличная контрастность. Да, сейчас многие скажут, что TN уже устарела, но я с этим полностью не согласен.

Дизайн корпуса

Дизайн монитора оказался весьма простеньким и видно, что разработчики не старались сделать его ультра-интересным, упор все же делался на надежность компонентов. На передней панели вас встретит сантиметровая рамка, которая по всему периметру смотрится достаточно интересно. Ножка достаточно прочная и увесистая, крепится к V-образной подставке и обеспечивает надежность установки и стабильность конструкции на столе. Стоит сказать, что на тыльной стороне монитора больше дизайнерских решений, чем на всем мониторе вместе взятом.

Итог

Стоимость монитора составляет 550 долларов, это отличный ценник, в который сначала никто не верил. Потом пришло понимание, что матрица такого типа стоит совсем не много денег, что разрешение здесь самое обычное. Получается, единственной фишкой монитора является его частота смены кадров и для геймеров или киберспорта это реально важный показатель, но если вы более приземленный игрок и вам важна картинка, а не частота кадров на экране, то данный монитор вам совершенно не понравится и за ту же сумму можно взять что-то более красивое. Что думаете по этому поводу?