Предварительный обзор LG 27UK650-W. Самый дешевый 4К монитор

2018-01-30, Автор - Влад Волошин; Продукт - LG 27UK650-W; [52]
Ни для кого не секрет, что современные мониторы с 4К разрешением являются достаточно дорогими и далеко не каждому они по карману. Однако, рынок двигается вперед и производители постепенно показывают все более и более доступные варианты, которые позволят вам при совершенно адекватных тратах получить качественную картинку и наслаждаться играми или фильмами с совершенно другими ощущениями. Пока что монитор LG 27UK650-W называют в сети самым доступным в своем классе, хотя на самом деле найти 4К монитор с аналогичной диагональю по данной стоимости не составит труда. Однако, с таким качеством, сборкой и брендом монитор вполне может называться доступным, при этом его потенциальный покупатель получит просто тьму удовольствия от его использования. Осталось только понять, что же у этого монитора нас порадует, а что разочарует, после чего можно думать о том, стоит ли монитор заявленной цены.

Характеристики

Как вы уже поняли из названия, монитор порадует вас матрицей с диагональю 27 дюймов. Это достаточно большая диагональ, которой хватит для игровых задач или для просмотра фильмов, хотя вот фильмы на 27 дюймах смотрятся уже не так шикарно. И, разрешение здесь составляет 4К, при том честные 4К, а не как у некоторых конкурентов, которые только пишут заветную цифру на упаковке. Благодаря комбинации из IPS матрицы, 4К разрешения и диагонали в 27 дюймов, монитор вполне может завоевать сердце пользователя - это отличные показатели для современного продукта и для игрушек этого просто за глаза хватит. Требовать от монитора, который еще и бюджетным называют, чего-то большего никто не вправе, да и нечего просить сверху - это классический набор для хорошего монитора. Однако, производитель пошел еще дальше и показал даже более интересные возможности.

Начнем с того, что монитор поддерживает HDR 10, что является крутой фишкой для геймеров и тех, кто смотрит фильмы. Благодаря этой технологии, картинка на экране становится более приятной для глаза, темные участки становятся более интересными и смотреть темные кинокартины или играть в игры будет очень классно. Имеется так же 99-процентный охват цветового пространства SRGB, это позволит вам даже с картинками или дизайном работать, а время отклика составляет всего 4 мс, это отличный показатель для IPS матрицы и играть в игры вы будете с комфортом. Плюс, имеется технология AMD FreeSync, это тоже классная фишка для определенного сегмента геймеров.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида монитор совершенно не удивляет, но есть определенные интересные моменты. Например, вокруг монитора на передней панели практически нет рамок, видимая планка есть только снизу, так что выглядит монитор и правда достаточно интересно. На тыльной стороне монитора у нас белый пластик, смотрится дорого и круто, но вы тыльную панель видите не очень часто, так что нет особого смысла на этом останавливаться. Подставка у монитора имеет С-образную форму, из-за этого сначала даже думаешь, что монитор изогнутый, на самом деле это не так.

Итог

Стоимость монитора составляет 550 долларов, это достаточно дорого, если так подумать, но для рынка игровых мониторов с разрешением 4К это вполне нормально. Стоит понимать, что этот рынок еще развивается и хотя FullHD уже называют устаревшим разрешением, сейчас самое время брать дешевые мониторы с этим разрешением и получать удовольствие. Да, новинка от LG более-менее доступная, но уже за 600 долларов можно будет купить очень много других вариантов с более ярким дизайном и прочими бонусами. Так что - думайте сами, что вам интереснее.


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