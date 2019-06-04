Предварительный обзор LG OLED88Z9. Новый 8К телевизор

2019-06-04, Автор - Влад Волошин; Продукт - LG OLED88Z9; [34]
Компания LG является лидером на рынке телевизоров и продает тьму своих продуктов по всему миру. В этот раз инженеры корейской компании решили порадовать нас шикарны телевизором LG OLED88Z9, который передает картинку в 8К разрешении и может порадовать вас не только характеристиками, но и дизайном. Крайне крутая штука, которая обойдется вам в приличную сумму денег. Стоит ли телевизор того? Давайте сейчас посмотрим внимательнее и разберемся в этом вопросе.

Характеристики

Нужно понимать, что для раскрытия потенциала 8К разрешения нужно иметь приличную диагональ экрана телевизора и смотреть на картинку с двух-трех метров. Если вы будете смотреть любимые фильмы с расстояния в десять метров, то можно и FullHD телевизор брать — пикселей с такого расстояния вы не заметите. Разрешение данной модели телевизора составляет 7680 на 4320 точек. Если посчитать пиксели, то получится, что их здесь в шестнадцать раз больше, чем у FullHD моделей. Соответственно, плотность пикселей тоже выше, четкость картинки возрастает и вы можете видеть даже те мелочи, которые ранее в фильмах или сериалах не замечали. Диагональ экрана при этом составляет 88 дюймов, а соотношение сторон 16:9. Этого с головой хватает, чтобы вы сели перед телевизором и насладились невероятным качеством картинки, которое в разы лучше даже 4К контента.

Дизайн корпуса

Изначально я думал, что обсуждать дизайн телевизора при таких характеристиках просто странно, но потом пришел в иному выводу. Логично, что телевизор с разрешением 8К и такой диагональю будет безумно дорогим, а значит при его покупке хотелось бы получить максимум. Стоит сказать, что LG OLED88Z9 в плане дизайна совершенно не удивил, так как современная мода на минимальное количество деталей просто это не позволяет. На фронтальной стороне продукта есть только тоненькая рамка вокруг экрана и ничего больше, так что развернуться дизайнерам было негде. Да, телевизор поставляется с небольшой подставкой, которая позволяет не переживать о приобретении дополнительной мебели. С другой стороны, такого рода устройства надежнее вешать на стену, чтобы кот или ребенок случайно не уронил телевизор со стоимостью, как у подержанного автомобиля. Подставка никому особо и не нужна.

Особенности

Из названия телевизора вы могли догадаться, что дисплей новинки выполнен по технологии органических светодиодов, то есть OLED. Это позволяет телевизору передавать картинку в очень высоком качестве без темных или слишком светлых участков. Данная технология позволяет делать устройство борее продвинутым, а цвета более реалистичными. Конечно, одним лишь экраном не обошлось и инженеры запихнули внутрь продукта еще и продвинутый процессор Alpha 9 Gen 2 8K, который отвечает за воспроизведение контента в столь высоком разрешении. Его предостаточно для того, чтобы вы могли спокойно запускать фильмы в высоком разрешении и не наблюдать торможения или артефактов на экране. Также продукт оборудован технологией SmartTV и будет поддерживать массу контента из фирменного магазина приложений. Это очень умный телевизор.

Итог

На текущий момент стоимость LG OLED88Z9 не называется, хотя производитель уверяет, что совсем скоро на локальном рынке можно будет купить новинку. Конечно, цена за столь крутое решение будет космическая, но это лишь первые шаги в сторону 8К, которые показывают пользователям, что картинка может быть вот такой четкой и сочной. На фоне подобных решений 4К телевизоры уже не кажутся такими прорывными, ведь у них картинка тоже заметно хуже.

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