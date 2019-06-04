Предварительный обзор LG OLED88Z9. Новый 8К телевизор

Компания LG является лидером на рынке телевизоров и продает тьму своих продуктов по всему миру. В этот раз инженеры корейской компании решили порадовать нас шикарны телевизором LG OLED88Z9, который передает картинку в 8К разрешении и может порадовать вас не только характеристиками, но и дизайном. Крайне крутая штука, которая обойдется вам в приличную сумму денег. Стоит ли телевизор того? Давайте сейчас посмотрим внимательнее и разберемся в этом вопросе.
Характеристики
Нужно понимать, что для раскрытия потенциала 8К разрешения нужно иметь приличную диагональ экрана телевизора и смотреть на картинку с двух-трех метров. Если вы будете смотреть любимые фильмы с расстояния в десять метров, то можно и FullHD телевизор брать — пикселей с такого расстояния вы не заметите. Разрешение данной модели телевизора составляет 7680 на 4320 точек. Если посчитать пиксели, то получится, что их здесь в шестнадцать раз больше, чем у FullHD моделей. Соответственно, плотность пикселей тоже выше, четкость картинки возрастает и вы можете видеть даже те мелочи, которые ранее в фильмах или сериалах не замечали. Диагональ экрана при этом составляет 88 дюймов, а соотношение сторон 16:9. Этого с головой хватает, чтобы вы сели перед телевизором и насладились невероятным качеством картинки, которое в разы лучше даже 4К контента.
Дизайн корпуса
Изначально я думал, что обсуждать дизайн телевизора при таких характеристиках просто странно, но потом пришел в иному выводу. Логично, что телевизор с разрешением 8К и такой диагональю будет безумно дорогим, а значит при его покупке хотелось бы получить максимум. Стоит сказать, что LG OLED88Z9 в плане дизайна совершенно не удивил, так как современная мода на минимальное количество деталей просто это не позволяет. На фронтальной стороне продукта есть только тоненькая рамка вокруг экрана и ничего больше, так что развернуться дизайнерам было негде. Да, телевизор поставляется с небольшой подставкой, которая позволяет не переживать о приобретении дополнительной мебели. С другой стороны, такого рода устройства надежнее вешать на стену, чтобы кот или ребенок случайно не уронил телевизор со стоимостью, как у подержанного автомобиля. Подставка никому особо и не нужна.
Особенности
Из названия телевизора вы могли догадаться, что дисплей новинки выполнен по технологии органических светодиодов, то есть OLED. Это позволяет телевизору передавать картинку в очень высоком качестве без темных или слишком светлых участков. Данная технология позволяет делать устройство борее продвинутым, а цвета более реалистичными. Конечно, одним лишь экраном не обошлось и инженеры запихнули внутрь продукта еще и продвинутый процессор Alpha 9 Gen 2 8K, который отвечает за воспроизведение контента в столь высоком разрешении. Его предостаточно для того, чтобы вы могли спокойно запускать фильмы в высоком разрешении и не наблюдать торможения или артефактов на экране. Также продукт оборудован технологией SmartTV и будет поддерживать массу контента из фирменного магазина приложений. Это очень умный телевизор.