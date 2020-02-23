Предварительный обзор LG W10 Alpha. Неплохой бюджетник

Дизайн корпуса

Сегодня речь пойдет о достаточно доступном устройстве, которое при своих недостатках все равно привлекает внимание пользователей. Ведь не всем нужны флагманы, кому-то достаточно приобрести просто классный смартфон для звонков, получения сообщений в мессенджерах и просмотра почты. Итак, именно о таком продукте мы сегодня ни поговорим более подробно.

Характеристики

Довольно приятно видеть, что производитель пытался угодить потенциальному покупателю смартфона достаточно простым и лаконичным дизайном. На лицевой панели устройства расположен дисплей с минимальными рамками слева и справа, да и с верху тоже рамка очень тонкая. Также стоит сказать, что в верхней части дисплея имеется вырез под фронтальную камеру, благо она небольшая и вырез вообще не мешает пользователю в плане просмотра контента на экране. Это круто и это позволяет пользователю получить современный дизайн лицевой панели даже в доступном смартфоне. На тыльной же стороне гаджета расположена камера и вспышка на отдельной вертикальной платформе, плюс есть логотип бренда. Больше на тыльной стороне ничего нет, так как производитель решил, что нужно делать продукт максимально лаконичным без излишних декоративных элементов и прочих деталей.

Особенности

Естественно, в плане характеристик смартфон тоже совершенно удивлять нас не планирует, так как это крайне доступное решение и производитель старался в первую очередь порадовать низкой ценой, а потом уже всеми остальными бонусами. Внутри LG W10 Alpha установлен процессор SC9863A, о котором известно не так уж много информации, но он работает на восьми вычислительных ядрах Cortex-A55 при тактовой частоте 1,6 гигагерца. Стоит отметить, что это пиковая тактовая частота, тогда как в режиме «простоя» смартфон будет работать на более низких частотах. Поддерживать производительность устройства будет оперативная память объемом 3 гигабайта, а встроенная память представлена накопителем на 32 гигабайта. В плане характеристик это весьма и весьма достойное решение, которое позволит работать с контентом, звонить, общаться в мессенджерах и так далее.

Итог

Удивительно, но смартфон с достаточно низкой производительностью и ценой смог порадовать нас хорошим дисплеем с диагональю 5,71 дюйма при разрешении 1440 на 720 точек. Да, это всего лишь HD+-дисплей, который не удивит вас слишком уж высокой плотностью пикселей, плюс у него явно не самая дорогая матрица, но для доступного смартфона этого более чем достаточно. Более того, нужно понимать, что у смартфона с такой диагональю и разрешением плотность пикселей все же будет на весьма достойном уровне, чтобы вы не видели здоровенных точек или чего-то в таком духе. Камера основная, а она здесь одна на тыльной панели, порадовала сенсором на 8 мегапикселей, который неплохо снимает при дневном освещении. Да, у него есть вспышка, но если вы фотографируете при плохом освещении, то получается крайне плохое качество. Все же это не флагман, давайте не забывать, удивлять качеством фото он не обязан.Главное преимущество данного смартфона заключается в его стоимости — производитель продает устройство всего за 140 долларов и это весьма дешево, если учитывать, что потенциальные конкуренты из Китая дают те же характеристики, но у них гораздо хуже с сервисом и обновлениями безопасности. Однако также стоит понимать, что 140 долларов за смартфон с одной простенькой камерой отдавать не очень уж хочется, ведь уже за 200 долларов можно купить крутой смартфон почти флагманского уровня.