Предварительный обзор LG W10 Alpha. Неплохой бюджетник

Сегодня речь пойдет о достаточно доступном устройстве, которое при своих недостатках все равно привлекает внимание пользователей. Ведь не всем нужны флагманы, кому-то достаточно приобрести просто классный смартфон для звонков, получения сообщений в мессенджерах и просмотра почты. Итак, именно о таком продукте мы сегодня ни поговорим более подробно.
Дизайн корпуса
Довольно приятно видеть, что производитель пытался угодить потенциальному покупателю смартфона достаточно простым и лаконичным дизайном. На лицевой панели устройства расположен дисплей с минимальными рамками слева и справа, да и с верху тоже рамка очень тонкая. Также стоит сказать, что в верхней части дисплея имеется вырез под фронтальную камеру, благо она небольшая и вырез вообще не мешает пользователю в плане просмотра контента на экране. Это круто и это позволяет пользователю получить современный дизайн лицевой панели даже в доступном смартфоне. На тыльной же стороне гаджета расположена камера и вспышка на отдельной вертикальной платформе, плюс есть логотип бренда. Больше на тыльной стороне ничего нет, так как производитель решил, что нужно делать продукт максимально лаконичным без излишних декоративных элементов и прочих деталей.
Характеристики
Естественно, в плане характеристик смартфон тоже совершенно удивлять нас не планирует, так как это крайне доступное решение и производитель старался в первую очередь порадовать низкой ценой, а потом уже всеми остальными бонусами. Внутри LG W10 Alpha установлен процессор SC9863A, о котором известно не так уж много информации, но он работает на восьми вычислительных ядрах Cortex-A55 при тактовой частоте 1,6 гигагерца. Стоит отметить, что это пиковая тактовая частота, тогда как в режиме «простоя» смартфон будет работать на более низких частотах. Поддерживать производительность устройства будет оперативная память объемом 3 гигабайта, а встроенная память представлена накопителем на 32 гигабайта. В плане характеристик это весьма и весьма достойное решение, которое позволит работать с контентом, звонить, общаться в мессенджерах и так далее.
Особенности
Удивительно, но смартфон с достаточно низкой производительностью и ценой смог порадовать нас хорошим дисплеем с диагональю 5,71 дюйма при разрешении 1440 на 720 точек. Да, это всего лишь HD+-дисплей, который не удивит вас слишком уж высокой плотностью пикселей, плюс у него явно не самая дорогая матрица, но для доступного смартфона этого более чем достаточно. Более того, нужно понимать, что у смартфона с такой диагональю и разрешением плотность пикселей все же будет на весьма достойном уровне, чтобы вы не видели здоровенных точек или чего-то в таком духе. Камера основная, а она здесь одна на тыльной панели, порадовала сенсором на 8 мегапикселей, который неплохо снимает при дневном освещении. Да, у него есть вспышка, но если вы фотографируете при плохом освещении, то получается крайне плохое качество. Все же это не флагман, давайте не забывать, удивлять качеством фото он не обязан.